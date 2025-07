Usaban una empresa familiar de fachada y contrataban trabajadores indocumentados en Arizona: “El ICE vino de repente”

Agentes federales acusaron a los propietarios de la cadena Colt Grill BBQ and Spirits de Arizona de contratar inmigrantes indocumentados mediante una empresa fantasma para pagarles menos del salario mínimo y sin horas extra. El operativo formó parte de una investigación federal que se extendió durante tres años y que terminó con cuatro personas imputadas por diversos delitos.

La investigación sobre Colt Grill BBQ and Spirits: explotación de migrantes indocumentados

De acuerdo a Azcentral, el matrimonio Robert y Brenda Clouston, dueños de Colt Grill BBQ and Spirits, fueron arrestados junto a dos cómplices por explotar trabajadores sin autorización en sus restaurantes. La acusación federal indica que usaban la empresa R&R AZ Cleaning para realizar los pagos y evadir impuestos.

Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), los empleados indocumentados recibían menos del salario mínimo en Arizona y no cobraban por horas extra realizadas. La acusación fue presentada por un gran jurado en Phoenix.

Robert y Brenda Clouston, junto con sus cómplices Luis Pedro Rogel-Jaimes e Iris Romero-Molina, enfrentan cargos por:

Conspiración para transportar inmigrantes ilegales.

Conspiración para albergarlos.

Conspiración para inducir su entrada ilegal.

Patrón y práctica de empleo consciente de personas sin autorización.

Cómo funcionaba el reclutamiento de trabajadores indocumentados

El matrimonio Clouston creó una red para contratar trabajadores indocumentados traídos desde México por Rogel-Jaimes y Romero-Molina. Según el acta, Robert Clouston dio órdenes desde 2021 para ignorar los requisitos legales de pago.

Los puntos clave de la operación, según los fiscales, incluyen:

Creación de R&R AZ Cleaning como fachada.

Pago por debajo del salario mínimo.

Falta de pagos por horas extra.

Omisión de impuestos laborales.

Uso de viviendas alquiladas para alojar a los trabajadores.

Despido de empleados ciudadanos para sustituirlos por indocumentados.

Participación activa de Rogel-Jaimes en la entrega de dinero en efectivo.

Los restaurantes de la cadena Colt Grill funcionaban en ciudades clave de Arizona como Prescott y Sedona, y también tenían un local en Alabama Yavapai County Sheriff's Office

Las penas que enfrentan los acusados

Los Clouston y sus cómplices se presentaron ante un tribunal federal el 16 de julio. La audiencia de acusación fue fijada para el 21 de julio.

Según el acta judicial, podrían recibir:

Hasta diez años de prisión por cada cargo de conspiración.

por cada cargo de conspiración. Multas de hasta US$250 mil por cada cargo.

por cada cargo. Hasta seis meses de prisión y una multa de US$3000 por cada trabajador indocumentado contratado.

Colt Grill se presentaba como una empresa familiar con valores tradicionales. Su sitio web la describía como una pequeña cadena de ahumaderos de barbacoa dirigida por mujeres. Sin embargo, detrás de esa fachada, la historia era distinta.

Testimonios y consecuencias para los trabajadores ilegales contratados: “Vino el ICE y se lo llevaron”

Durante el operativo, algunos empleados también fueron detenidos por violaciones migratorias. Una joven identificada como Ximena compartió un video en el que lloraba por el arresto de su padre, quien trabajaba en el restaurante de Sedona.

“Mi papá solía trabajar aquí en Colt Grill. El ICE vino de repente y se lo llevaron. Él no hizo nada. No tiene antecedentes criminales. Solo vinieron y quieren llevárselo a Phoenix. Él era quien traía todo a la casa. No sé qué voy a hacer sin él”, lamentó Ximena.

El padre de Ximena trabajaba en Colt Grill y fue detenido por el ICE

Locales involucrados y viviendas alquiladas

Los Clouston administraban cuatro locales de Colt Grill BBQ and Spirits en Arizona y uno más en Alabama. Los restaurantes se ubicaban en:

Old Town Cottonwood.

Whiskey Row, Prescott.

Prescott Valley.

Oak Creek, Sedona.

Foley, Alabama.

Además, alquilaban viviendas en Prescott, Prescott Valley y Cottonwood.

La operación Take Back America y el operativo final

La investigación formó parte de la operación Take Back America, impulsada por la administración Donald Trump. El fiscal Timothy Courchaine confirmó que el caso busca frenar la contratación ilegal de migrantes y proteger a las comunidades.

El 15 de julio pasado, la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) ejecutó redadas en los restaurantes Colt Grill en Arizona y Alabama, así como también en varias de las viviendas alquiladas.

Según informó la Oficina del Sheriff del condado de Yavapai, Arizona, en un comunicado publicado en Facebook, participaron fuerzas locales y federales. Asimismo, se desplegaron vehículos blindados y agentes con equipo táctico.