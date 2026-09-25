Arnold Schwarzenegger, 79 años: la regla de entrenar 30 minutos tres veces por semana para mantenerse fuerte

El ícono del fisicoculturismo y actor Arnold Schwarzenegger continúa entrenando a los 79 años y fomenta el ejercicio físico como actividad principal para el bienestar del cuerpo. En una publicación reciente, difundió una regla que consiste en empezar a entrenar 30 minutos tres veces por semana para mantenerse fuerte, y luego buscar objetivos más intensos.

Arnold Schwarzenegger: su regla de 30 minutos de ejercicio

El 30 de julio de 2026, el actor austríaco cumplió 79 años, y para celebrarlo lanzó una oferta especial para quienes se inscriban en su aplicación, que finalizó el domingo 9 de agosto. En sus redes sociales comparte con frecuencia palabras de motivación y remarca su compromiso para expandir la cultura del entrenamiento saludable en todo el mundo.

Arnold Schwarzenegger difunde frecuentemente consejos fitness y recientemente recomendó empezar con una rutina simple de 30 minutos de ejercicio tres veces por semana @schwarzenegger

En una publicación reciente, Schwarzenegger sostuvo que el primer paso es “cambiar la mentalidad”, en lugar de empezar con planes de alimentación estrictos o rutinas de ejercicio intenso.

“Tienes que dejar de tratarte como un artefacto raro y valioso que guardas en una caja fuerte y empezar a hacerlo. Sal de tu zona de confort. Empieza con objetivos sencillos”, indicó en su sitio web oficial.

En ese sentido, manifestó que el principal freno para superarse no es la edad, la condición médica, el horario o las responsabilidades, sino la creencia de que los desafíos personales son únicos e insuperables.

Luego, el exfisicoculturista recomendó una simple rutina que consiste en dedicar 30 minutos, tres días a la semana, a entrenar con la resistencia del propio cuerpo en el hogar o con pesas en un gimnasio.

Asimismo, señaló que es importante salir a caminar o realizar algún tipo de actividad física fuera del entrenamiento formal todos los días, aunque sea durante 10 minutos.

El entrenamiento de Arnold Schwarzenegger a sus 79 años

Qué recomienda Arnold Schwarzenegger comer para sumar proteína y fibra

Después de explicar cómo empezar a entrenar de manera progresiva, el actor enfatizó la importancia de la alimentación. “Aumenta tu consumo de proteínas. La gran mayoría de la gente no consume suficientes proteínas. Aumenta tu consumo de fibra. El 95% de las personas no consume suficiente fibra”, afirmó.

En esa línea, indicó que es aconsejable combinar fibra y proteína en cada comida. Algunas opciones recomendadas incluyen yogur griego con bayas, huevos con pan de masa madre, ensalada con pollo, pescado, tofu, o vegetales con proteína magra y lentejas. “Si aun así no lo consigues, toma un suplemento”, aconsejó.

Según su análisis, la regla de alimentación hace que comer bocadillos ultraprocesados entre comidas “sea imposible”. “Te prometo que, independientemente de cuáles sean tus desafíos, si entrenas tres días a la semana, consumes proteínas y fibra en cada comida y caminas, lograrás progresos”, aseguró.

Además del entrenamiento diario, Schwarzenegger aconsejó combinar fibra y proteína en cada comida @schwarzenegger

La rutina de cuerpo completo que publicó Arnold’s Pump Club

Sobre el final de la publicación, Schwarzenegger defendió los entrenamientos de cuerpo completo y expresó que generan mayor pérdida de grasa y menor dolor muscular prolongado. La rutina propuesta consta de tres bloques alternados en los que la persona debe descansar solo cuando considere que es necesario:

Bloque 1 (cronómetro de ocho minutos):

Sentadillas (squats): 10 a 12 repeticiones

Plancha abdominal: 30 segundos

Elevación de cadera: 10 a 15 repeticiones

Bloque 2 (seis minutos)

Zancadas alternas: ocho a 12 repeticiones por pierna

Flexiones de pecho (push-ups): 10 a 20 repeticiones

Bloque 3 (ocho minutos)

Remo invertido: 10 repeticiones

Caminata de isquiotibiales: ocho a 10 repeticiones

Extensión de tríceps con peso corporal: ocho a 12 repeticiones

“Este entrenamiento te pondrá a prueba hoy; pero un programa es lo que te transforma a lo largo de semanas, meses y años”, concluyó.