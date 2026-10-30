Arnold Schwarzenegger revela una regla dormitorio que no negocia: “Nunca hagas que alguien lo haga por ti”

Arnold Schwarzenegger contó cómo educó a sus hijos para que mantuvieran sus habitaciones ordenadas y se ocuparan de sus propias tareas. En entrevistas durante la promoción de su libro “Be Useful: Seven Tools for Life” y en una aparición en el programa Jimmy Kimmel Live, en octubre de 2023, el actor recordó algunas de las reglas que imponía en su casa para enseñarles responsabilidad e independencia.

La regla de Arnold Schwarzenegger para mantener el dormitorio ordenado

“Nunca hagas que alguien lo haga por ti”, fue la regla que Schwarzenegger destacó al hablar de la educación de sus hijos, según una entrevista publicada por People. La idea también aparecía en las tareas que esperaba que cumplieran desde pequeños, como hacer sus propias camas, limpiar los baños y lavar su ropa.

Mildred Baena, Arnold Schwarzenegger y el hijo de ambos Joseph

Durante su conversación en Jimmy Kimmel Live, el actor explicó que uno de sus hijos había dejado que la niñera hiciera su cama, algo que no estaba permitido. “Mi hijo, por ejemplo, no hacía su cama. Tenía a la niñera para que la hiciera, y eso no estaba permitido”, recordó, según reprodujo Us Weekly.

La situación terminó con una escena difícil de olvidar. Al notar que la cama estaba demasiado bien hecha, Schwarzenegger descubrió que su hijo no había cumplido con la tarea. Entonces abrió las puertas del balcón, levantó el colchón y lo arrojó a la piscina junto con las almohadas.

“Tuvo que arrastrar el colchón y las almohadas para subirlos. Tiré todo”, contó entre risas. El episodio involucró a Patrick, quien todavía era pequeño cuando ocurrió. El objetivo del actor era que sus hijos entendieran que no debían delegar en otras personas las responsabilidades que podían asumir por sí mismos.

El castigo de Schwarzenegger cuando sus hijos dejaban las luces encendidas

Otra de las reglas familiares estaba relacionada con el consumo de electricidad. Schwarzenegger explicó que su preocupación por apagar las luces tenía que ver con su infancia en Austria, donde, después de la Segunda Guerra Mundial, había escasez de electricidad.

Arnold Schwarzenegger, actor y exgobernador de California, se separó de Maria Shriver en 2011 tras confesar públicamente que tenía un hijo extramatrimonial Archivo

“Crecí en un lugar donde había escasez de electricidad después de la Segunda Guerra Mundial en Austria, así que dije que siempre teníamos que apagar las luces”, recordó durante el programa.

Para lograr que uno de sus hijos incorporara ese hábito, ideó un castigo progresivo. Cada vez que encontraba las luces encendidas, retiraba una bombilla de la lámpara de siete luces que había en la habitación. Al séptimo día, el cuarto quedó a oscuras.

“Tenía cinco años y estaba aterrorizado de entrar solo a su habitación por la noche, porque estaba oscuro”, relató. Después le preguntó cómo podían resolver el problema. El niño prometió apagar las luces y Schwarzenegger volvió a colocar las bombillas. “Desde ese momento, siempre apagó las luces”, contó.

Quiénes son los cinco hijos de Arnold Schwarzenegger

Schwarzenegger tiene cinco hijos. Cuatro son fruto de su matrimonio con Maria Shriver -Katherine, Christina, Patrick y Christopher- y el quinto es Joseph Baena, nacido de su relación con Mildred Baena.

Arnold Schwarzenegger entrenando a sus 79 años

El actor, que fue gobernador de California entre 2003 y 2011, suele vincular su filosofía de vida con la disciplina, el esfuerzo y la responsabilidad individual. En “Be Useful: Seven Tools for Life” desarrolla algunas de esas ideas, que también trasladó a la crianza de sus hijos.