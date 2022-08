Aseguran que Brad Pitt y Emily Ratajkowski tuvieron una cita secreta en Nueva York

Brad Pitt siempre ha sido un auténtico galán en Hollywood y tras su separación de Angelina Jolie, trascendieron algunas citas, pero nunca un romance oficial.

De lado de la supermodelo Emily Ratajkowski la situación es similar, dado que se encuentra en medio de una separación complicada con Sebastian Bear–McClard, con quien tuvo a su primer y hasta ahora único hijo, Sylvester Apollo Bear. Ahora que ambos se encuentran solteros comenzó a circular un explosivo rumor sobre un posible nuevo romance entre ellos.

La ruptura entre Emily y Sebastian ocurrió entre rumores de infidelidad, según confirmó también una fuente a la revista People: “Se separaron hace poco. Fue una decisión de Em. Ella está bien, es fuerte y se centra en su hijo”.

Brad Pitt y Emily Ratajkowski, ¿nueva pareja?

Los rumores comenzaron recientemente luego de que el portal DeuxMoi compartió que ambos mantuvieron varias citas en plan romántico, al menos durante las últimas semanas, y que fueron vistos juntos en el Pearl Oyster Bar de la ciudad de Nueva York, de donde al final salieron tomados de la mano y caminaron así durante una distancia.

Según comentan, todo surgió luego de aquella última salida. En redes sociales empezaron a circular imágenes (de espaldas) de un supuesto encuentro romántico. “Actualización de Brad Pitt en el Pearl Oyster Bar: ¡Estaba con Emily Ratajkowski! ¿Alerta de nueva pareja?”, decía la publicación.

Un posteo en Reddit hizo que el rumor cobrara aún más fuerza, dado que ahí se dio a conocer que Brad y Emily cenaron juntos en un salón privado de un restaurante en París. Además, días después y a través de una historia de Instagram, la cuenta de DeuxMoi afirmaba: “Estoy muy seguro de que ella (Emily Ratajkowski) está saliendo con Brad”, una frase que acompañó con una captura de pantalla de una conversación con una de las fuentes que sigue las pistas de las celebridades. No obstante, ninguno de los involucrados ha confirmado la relación.

Aseguran que vieron a Brad Pitt y Emily Ratajkowski están saliendo

¿Qué pasó entre Brad Pitt y Angelina Jolie?

El actor de Once Upon a Time in Hollywood ha estado en el ojo de la tormenta luego de que se reveló información sobre su polémica ruptura con Angelina Jolie, que se habría dado en medio de agresiones y con una fuerte discusión.

El 14 de septiembre de 2016 la pareja y sus seis hijos volaron desde Niza, Francia, hacia los Ángeles. Según las declaraciones de Angelina en el reporte del FBI que compartió Page Six, Pitt se habría embriagado y comportado de forma violenta con ella.

La actriz dijo que su esposo la llevó al baño y la agarró por la cabeza mientras discutían por uno de sus hijos. Presuntamente, también la atacó de forma verbal. Aparentemente, uno de sus hijos la defendió, por lo que su papá corrió hacia él, pero Jolie se interpuso y salió herida.

Brad Pitt y Angelina Jolie eran una de las parejas mas reconocidas del mundo del espectáculo Agencia AFP

Desde que empezó su separación con la protagonista de Maléfica, días después de ese altercado, a Brad Pitt se le han conocido varios romances esporádicos, pero nunca una relación formal. Una fuente cercana al actor le dijo a E! News que disfruta de encontrarse con otras personas.

“Le gusta salir y socializar, pero lo hace en privado. Él tiene citas, pero no tiene una novia seria”, reveló la persona al medio citado. Se le ha relacionado con diversas personas, pero no hay evidencia fotográfica que confirme los romances. En la lista están las actrices Alia Shawkat y Andra Day, así como la cantante sueca Lykke Li. Con la única con la que sí lograron captarlo fue con la modelo alemana Nicole Poturalski, en 2020.