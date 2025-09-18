Cuánto cuesta construir una casa en Estados Unidos en septiembre 2025

Construir una casa en Estados Unidos en septiembre de 2025 se convirtió en una decisión que requiere un presupuesto amplio y una planificación detallada. Los costos varían de acuerdo con el tamaño de la vivienda, los materiales elegidos y la ubicación, pero también dependen de un contexto nacional marcado por los elevados precios de los inmuebles, el encarecimiento del crédito y la falta de oferta en muchas ciudades.

El costo promedio de edificar una vivienda en 2025 en Estados Unidos

De acuerdo con la plataforma especializada HomeAdvisor, construir una casa desde cero cuesta en promedio US$323.026, aunque los proyectos pueden oscilar entre US$138.937 y US$531.294 según los materiales y el diseño elegido.

El cálculo habitual establece un valor de entre US$60 y US$110 por cada pie cuadrado (0,092 metros cuadrados) construido.

Uno de los factores que más pesan en el presupuesto final es el costo de los materiales, que representan cerca del 60% de la inversión total. A eso se suma la mano de obra especializada, como contratistas generales, arquitectos, plomeros y electricistas, cuyos honorarios incrementan significativamente el monto. Estos suelen cobrar entre un 10% y un 20% del total de la obra, lo que significa decenas de miles de dólares adicionales.

Tipos de casas y sus costos en Estados Unidos para septiembre 2025

El diseño de la vivienda también determina la inversión necesaria. Una casa estilo rancho puede rondar los US$315 mil, mientras que una cabaña de troncos se calcula en torno a los US$75.000. En el extremo opuesto, una construcción de estilo moderno de mediados de siglo puede escalar hasta los US$775 mil.

Las casas modulares, cada vez más populares por su rapidez de montaje, se ubican alrededor de los US$270 mil.

Las casas pequeñas o tiny houses, con un promedio de US$45.000, se presentan como la opción más accesible dentro de las alternativas. Sin embargo, los costos de personalización encarecen rápidamente el presupuesto: diseñar una vivienda a medida puede requerir entre US$200 y US$550 por pie cuadrado, además de los honorarios de arquitectos que suelen rondar los US$6700 por diseño y pueden llegar hasta US$50.000 en el caso de proyectos de alta gama.

Gastos adicionales en la construcción de una casa: permisos, servicios y exteriores

El precio de construir una vivienda no solo depende de levantar las paredes. Los permisos de construcción, por ejemplo, cuestan entre US$150 y US$2000 según el estado. A esto se suman inspecciones de agua y cloacas que promedian los US$5000, además de los gastos de conexión a los servicios básicos, que suelen moverse entre US$2000 y US$3800.

Los elementos exteriores también influyen en el presupuesto. Una cerca tiene un valor estimado de entre US$10 y US$30 por pie lineal (0,30 metros), la parquización puede alcanzar hasta US$150 por hora y la construcción de una entrada pavimentada cuesta en promedio US$4400. Un garaje separado de dos autos puede sumar entre US$19.200 y US$45.000, mientras que un deck oscila entre US$4400 y US$12.500.

El índice del costo de la vivienda: cuánto ingreso se destina a pagar un hogar

El panorama de la construcción se entiende mejor al observar el Cost of Housing Index (CHI, por sus siglas en inglés), elaborado trimestralmente por la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB, por sus siglas en inglés) y Wells Fargo. Este indicador mide qué porcentaje de los ingresos familiares se necesita para afrontar la hipoteca de una vivienda con precio medio en el país norteamericano.

En el segundo trimestre de 2025, con un ingreso familiar medio nacional de US$104.200, el índice mostró que un hogar típico debe destinar el 36% de sus ingresos para pagar una casa nueva de precio medio (US$410.800) y el 37% para una existente (US$429.400).

La situación es mucho más crítica para los hogares de menores ingresos: las familias que ganan la mitad del ingreso medio de su zona deben asignar el 71% de su sueldo para una vivienda nueva y hasta el 74% para una usada.

En diez de las 175 áreas metropolitanas medidas, las familias están “severamente sobrecargadas”, es decir, deben usar más del 50% de su ingreso en el pago de la casa.

San José, California, encabeza la lista con un alarmante 93%

con un alarmante 93% Le siguen Honolulu (73%), San Francisco (72%) y San Diego (67%).

(73%), (72%) y (67%). En contraste, las ciudades más accesibles incluyen Decatur, Illinois, donde se destina el 17% de los ingresos a la hipoteca, y Elmira, Nueva York, con el 18%.