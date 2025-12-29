Florida: así son los conejos robot creados para combatir la superpoblación invasora de serpientes

Los conejos robot forman parte de una estrategia del Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida (Sfwmd, por sus siglas en inglés) para atraer pitones birmanas, que son consideradas una especie invasora en los Everglades. El sistema se desplegó durante el verano boreal de 2025 como prueba y tiene como objetivo facilitar la localización y el retiro de serpientes ocultas en zonas naturales del sur del Estado Soleado antes de que se reproduzcan.

¿Cómo funcionan los conejos robot que atraen los pitones en Florida?

Los dispositivos replican la apariencia, el desplazamiento y el olor de los conejos de los pantanos que habitan algunos ecosistemas floridenses. Según informó Associated Press, cada unidad se arma a partir de un juguete al que se le extrae el relleno y se le incorporan motores, calentadores, un difusor de aroma y paneles solares, con un sistema que permite encenderlos y apagarlos de forma remota.

El SFWMD puso a prueba conejos robóticos para atraer pitones birmanas ocultas en los Everglades

De acuerdo con el Sfwmd, los señuelos se instalan dentro de pequeños corrales controlados por cámaras. Cuando una pitón birmana se aproxima, el sistema emite una señal, lo que permite a los equipos actuar y retirar al animal.

Dónde se despliegan los conejos robots en Florida y cuánto cuestan

Las pruebas se desarrollan en sectores de los Everglades y otros puntos del sur de Florida, con despliegues registrados en West Palm Beach y Fort Lauderdale. El proyecto está a cargo de las autoridades del Sfwmd e investigadores de la Universidad de Florida. En esta fase experimental, los equipos colocaron 120 conejos robot.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por AP, el programa evaluó previamente el uso de animales vivos como señuelo. Esa alternativa se descartó por su alto costo y la complejidad operativa que implicaba.

La detección tardía obliga a aplicar estrategias de manejo a largo plazo, ya que las poblaciones suelen ser demasiado grandes para eliminarlas por completo USDA.GOV

Cada conejo robot tiene un valor aproximado de 4000 dólares, que son financiados por el Sfwmd. Mike Kirkland, biólogo líder de animales invasores de ese organismo, precisó que el método se enfoca en pitones birmanas adultas, que suelen medir entre tres y cinco metros de largo.

¿Por qué la pitón birmana se considera una amenaza ambiental en Florida?

La pitón birmana no es una especie nativa de Florida y su presencia en los Everglades se explica por los escapes y las liberaciones de mascotas, según la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés).

El organismo advierte además que cada hembra puede colocar entre 50 y 100 huevos por puesta, un rasgo que favorece la rápida expansión de la población.

El problema no es reciente. De acuerdo con el Museo de Historia Natural de Florida, las pitones birmanas están presentes en los Everglades y en el sur del estado desde 1979. Se trata de una especie invasora que altera la red alimentaria y ejerce presión sobre un ecosistema ya vulnerable, al depredar mamíferos, reptiles, anfibios y aves nativas.

Mike Kirkland afirmó que la pitón birmana diezmó gran parte de la fauna. En el Parque Nacional Everglades, se registró hasta 95% de reducción de mamíferos con pelaje, además de aves. En declaraciones a AP, el especialista sostuvo que se trata de “una situación de emergencia” para la vida silvestre nativa.

Solo entre uno y tres ejemplares de pitón se detectan por cada 100 que habitan el ecosistema conservancy.org

Según el Museo de Historia Natural de Florida, estos reptiles figuran entre las especies invasoras más complejas de manejar debido a su comportamiento esquivo. Para cuando los científicos logran confirmar la presencia de una población establecida, su tamaño suele ser demasiado grande para erradicarla, lo que obliga a reemplazar la eliminación por estrategias de control a largo plazo.

En el caso de las pitones, solo entre uno y tres ejemplares son detectados por cada 100 que habitan el ecosistema, incluso con cazadores experimentados. Frente a ese escenario, el museo señala que herramientas innovadoras, como los conejos robóticos, pueden marcar una diferencia.