Así está hoy Guantánamo a 24 años de abrir: 800 soldados custodian a los últimos 15 reclusos

La Estación Naval de la Bahía de Guantánamo se rige por acuerdos de arrendamiento firmados a comienzos del siglo XX, tras la independencia de Cuba. Allí funciona el centro de detención, inaugurado el 11 de enero de 2002, que según datos oficiales alberga actualmente a 15 reclusos.

Cómo se encuentra hoy el centro de detención de Guantánamo

En la actualidad, el centro de detención cuenta con un personal de 800 soldados y civiles, además de 15 reclusos.

Estos presos, según consignó The New York Times, tienen entre 46 y 64 años, están detenidos en un mismo complejo y rara vez son vistos por alguna persona, salvo por sus abogados y oficiales.

Los 15 reclusos que se mantienen en Guantánamo rara vez son vistos por las personas, salvo la excepción de sus abogados Brennan Linsley / AP

Entre los reclusos presentes en la prisión se encuentran Khalid Shaikh Mohammed, acusado de ser el autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y Ali Hamza al-Bahlul, quien cumple una condena de cadena perpetua acusado de:

Conspiración para cometer delitos.

Asesinato en violación de las leyes de la guerra.

Ataque a objetos civiles.

Destrucción de propiedad en violación de las leyes de la guerra.

Proporcionar apoyo material al terrorismo.

Actuar como “secretario de medios” de Osama bin Laden.

Al-Bahlul se mantiene en aislamiento y es el único que continúa detenido allí desde el día de la apertura del centro, cuando un fotógrafo militar capturó a los primeros 20 detenidos de rodillas.

Casos judiciales sin resolver en Guantánamo

En Guantánamo no se concretaron juicios ni sentencias finales de pena de muerte. Una de las causas más largas ha sido la de Abd al-Rahim Al-Nashiri, un ciudadano de nacionalidad saudí que está acusado de orquestar el atentado contra el USS Cole frente a las costas de Yemen en el 2000.

Abd al-Rahim al-Nashiri está detenido desde 2002 y fue acusado en 2011

Abd al-Rahim Al-Nashiri fue detenido en 2002 y acusado en 2011. En 2023, un juez de la comisión militar excluyó sus confesiones del proceso al considerar, según el fallo, que habían sido obtenidas bajo tortura por parte de la CIA.

En mayo del año pasado, el juez militar Matthew S. Fitzgerald postergó la audiencia para el 1.º de junio de 2026.

Otros de los procesos judiciales en curso son los del atentado del 11 de septiembre. Se prevé que, para marzo de este año, se reanude la audiencia para tres acusados: Khalid Shaikh Mohammed, Walid bin Attash y Mustafa al-Hawsawi.

Por el momento, no hay una fecha pautada para el juicio contra los acusados del atentado del 11 de septiembre de 2001 Mark Lennihan - AP

Hasta el momento, el juez no ha fijado una fecha para el juicio. Asimismo, tampoco hay un cronograma que lo inicie antes del 25.° aniversario del atentado contra las Torres Gemelas.

La historia de la cárcel de Guantánamo

El campo de detención de la Bahía de Guantánamo es una prisión militar establecida por Estados Unidos dentro de la estación naval estadounidense en Cuba, según datos obtenidos a través de Ebsco.

Los primeros detenidos fueron 20 personas capturadas en Afganistán Alex Brandon - AP

Inició sus operaciones en 2002 y fue creada para detener a personas acusadas de combatientes enemigos y presuntos terroristas capturados durante la guerra contra Afganistán e Irak.

Los primeros detenidos de la Bahía fueron 20 personas capturadas de Afganistán.

Llegaron al campo en enero de 2002 y fueron alojados en el Campo Rayos X. Estas instalaciones contaban con celdas-jaula al aire libre con techos metálicos para proteger a los reclusos de las condiciones meteorológicas. Hoy solo quedan 15 detenidos.