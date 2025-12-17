Alerta para cubanos en EE.UU.: reactivan deportaciones de inmigrantes a Guantánamo, según The New York Times

La reactivación de los traslados de cubanos a la base naval estadounidense en Guantánamo encendió las alarmas dentro de la comunidad migrante en Estados Unidos. Luego de un paréntesis de dos meses sin movimientos, el gobierno de Donald Trump retomó una operación de deportación que había generado fuertes cuestionamientos legales y humanitarios.

Reinicio de los traslados a Guantánamo por parte del gobierno de Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos trasladó esta semana a 22 migrantes oriundos de la isla caribeña a la base naval ubicada en la bahía de Guantánamo, en territorio cubano —aunque bajo control estadounidense—. De acuerdo con personas familiarizadas con la operación citadas por The New York Times, el arribo de este grupo marcó la reactivación del centro de detención en el lugar, que permaneció vacío durante aproximadamente dos meses.

El grupo de 22 hombres representa el primer traslado de ciudadanos cubanos a la base naval desde enero de 2025 Alex Brandon - AP

Los hombres llegaron a la instalación tras un vuelo chárter del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que partió desde el estado de Louisiana el domingo.

Se trató del primer traslado de este tipo desde octubre y, según las fuentes consultadas por el diario estadounidense, también de los primeros ciudadanos cubanos enviados a Guantánamo desde enero, cuando la administración de Donald Trump habilitó allí un centro de retención para extranjeros con órdenes de deportación.

Este movimiento reabrió un operativo que, hasta ahora, había implicado el paso de unos 730 hombres por la base naval. La mayoría de ellos provenía de países de América Latina, como El Salvador, Guatemala y Venezuela, lo que convirtió a Guantánamo en un punto clave —aunque poco visible— dentro de la política migratoria estadounidense.

Quiénes son los migrantes detenidos en Guantánamo

De los 22 cubanos trasladados recientemente, cinco fueron catalogados como “extranjeros ilegales de alta amenaza”, según un funcionario del Departamento de Defensa que habló bajo condición de anonimato. Este tipo de detenidos suele ser alojado en una prisión de máxima seguridad dentro de la base, una instalación que en el pasado albergó a personas sospechadas de pertenecer a Al Qaeda y capturadas en operaciones vinculadas a la llamada guerra contra el terrorismo.

De los 22 cubanos trasladados, cinco han sido catalogados por el Departamento de Defensa como "extranjeros ilegales de alta amenaza" Alex Brandon - AP

El resto de los migrantes cubanos fue destinado a un complejo de tipo dormitorio, una estructura que desde hace años se utiliza para alojar a solicitantes de asilo provenientes del Caribe. Esta separación interna refleja el nivel de riesgo que, según las autoridades, representa cada detenido, aunque los nombres y datos personales de los hombres no fueron difundidos públicamente.

Qué pasará con los migrantes cubanos detenidos en Guantánamo

Uno de los puntos más sensibles de esta reactivación fue la falta de claridad sobre qué ocurrirá con los migrantes cubanos una vez detenidos en Guantánamo. El Departamento de Seguridad Nacional evitó precisar si los hombres serán devueltos a la Isla ni bajo qué mecanismos se concretaría una eventual repatriación, explicaron desde The New York Times.

El resto de los migrantes cubanos (17 personas) fue ubicado en un complejo de tipo dormitorio Alex Brandon - AP

Históricamente, en contadas ocasiones Estados Unidos repatrió ciudadanos cubanos a través de una puerta ubicada en la línea de cercado que separa la base naval del resto del territorio. Ese paso está vigilado por fuerzas militares de la isla caribeña y rodeado por un campo minado, lo que subraya el carácter excepcional de este tipo de transferencias terrestres.

En todos los casos anteriores de detenciones migratorias durante este año, los traslados de ingreso y salida de Guantánamo se realizaron mediante aviones fletados por el gobierno estadounidense o aeronaves militares de carga. Este antecedente alimenta las dudas sobre el futuro inmediato de los 22 cubanos recién llegados.