Así será la primera cafetería en Nueva York operada por un barista robot

escuchar

Una innovadora cafetería está a punto de ofrecer sus servicios a los habitantes de Brooklyn, Nueva York, quienes podrán vivir la experiencia de tomar una bebida preparada totalmente por un robot. El establecimiento estará ubicado entre las avenidas Norman y Bedford y abrirá sus puertas durante los próximos días, según explicaron los trabajadores de la compañía.

La sucursal forma parte de la cadena Botbar Coffee, una empresa que ha llamado la atención porque sus cafeterías son dirigidas por androides, cuyo eslogan es “los humanos pueden ser impredecibles, deja que el robot te prepare tu café”. Su llegada a Brooklyn se anunció a través de varios carteles colocados en la vía pública del popular barrio neoyorquino. Sunny Lam, gerente de la marca, explicó a Eater que el barista robot comenzará a preparar bebidas aproximadamente en dos semanas.

El robot a cargo de las bebidas se llama Adam, tiene dos brazos y está instalado encima del mostrador del establecimiento Botbar Coffee

Esta cafetería podría ser la primera de su tipo en la ciudad. Los clientes entrarán al local y serán recibidos por un robot de dos brazos, llamado Adam, que estará ubicado encima del mostrador. El artefacto no solo preparará café, tambiénpuede servir cócteles y bubble teas. Además, es capaz de hacer gestos y bailar para las personas. Respecto a cómo ordenar y el método de pago, los clientes harán uso de una pantalla táctil.

La revolución robótica en cafeterías y restaurantes

Cada vez es más común que los robots reemplacen a los humanos en ambientes laborales. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT por sus siglas en inglés) estimó que las cifras de desempleo para finales de 2022 llegarían a 207 millones debido a la pandemia, los avances en Inteligencia Artificial (IA) y el auge de los robots.

Los creadores de estos androides aseguran que trabajan para superar los desafíos de servicio actuales. Tal es el caso de Adam, según su sitio oficial. Este barista robot “se desempeña excelentemente en cualquier entorno de ritmo rápido y es capaz de generar ingresos las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin necesidad de descansos”. Agregaron que con estas funciones combate:

La escasez de mano de obra.

El aumento de los costos laborales.

Las altas tasas de rotación con el personal.

El rendimiento inconsistente y lento.

Gracias a esto las ventas de los robots camareros han incrementado rápidamente durante los últimos años. Actualmente, hay decenas de miles de androides que se deslizan por los comedores de todo el mundo, según explicó Los Angeles Times. No obstante, hay algunos desafíos que aún enfrentan los robots para lograr sustituir por completo a un humano, como el hecho de que no pueden aceptar pedidos. O bien, detalles físicos, como los restaurantes que tienen escaleras.

Las cafeterías de la cadena Botbar son atendidas por robots que preparan bebidas, hacen gestos y bailan Botbar Coffee

Por su parte, Saru Jayaraman, una activista que aboga por salarios más altos para los trabajadores de los restaurantes, aseguró que la escasez de mano de obra se resolvería si las empresas pagaran más a sus empleados y no con el uso de robots. Además, señaló que quienes asisten a restaurantes no buscan ser atendidos por androides. “Los seres humanos no van esos lugares para ser recibidos por la tecnología. Ellos buscan la experiencia de ellos mismos y de las personas que los atienden”, afirmó al medio citado.

LA NACION