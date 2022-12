Brooklyn Beckham publicó una receta inusual en sus redes y desconcertó a sus seguidores

escuchar

“Un loco en la cocina”. Así se define a sí mismo Brooklyn Beckham, quien es aspirante a chef y comparte los platos que prepara en redes sociales, donde sus fanáticos miran el paso a paso para conseguir las mismas preparaciones. Ahora, el joven de 23 años desconcertó a sus casi 15 millones de seguidores con una receta poco usual: atún con ensalada de pepino.

Si bien Beckham anuncia el plato que preparará y lo acompaña con un video en secuencia rápida donde se lo puede ver frente a la hornalla de principio a fin, no comparte al detalle los ingredientes que utiliza, por lo que se convierte en un desafío descubrir con qué adereza las ensaladas o los condimentos especiales que agrega a otras preparaciones.

En el video en el cual se lo vio preparar el atún, el joven modelo cubrió el pescado con distintas variedades de sésamo y se dispuso a sellarlo en un sartén. Segundos después continuó con la ensalada, para ello cortó el pepino en rodajas extremadamente finas y lo aderezó.

Una vez listas ambas partes, armó el plato de manera muy sobria, solo con el atún y el pepino, pero en lugar de utilizar cubiertos, Beckham utilizó palitos, como si se tratara de sushi o alguna variedad de la gastronomía oriental.

Como suele suceder con las publicaciones en redes sociales, tuvo cerca de 160.000 Me gusta y miles de comentarios. Sin embargo, sumó una admiradora de élite como Serena Williams. “¿Puedo ir?”, le preguntó la famosa tenista. Asimismo, también recibió halagos del reconocido cocinero italiano Gilberto Neirotti, quien le escribió: “¡Buen trabajo, chef!”.

Brooklyn cocina la mayor parte de sus platos para compartir en Instagram, donde además da consejos básicos acerca de la preparación de hamburguesas y sándwiches. Según consignó el Daily Mail, en una entrevista que Bustle le hizo al modelo, reconoció que “no es en absoluto un chef profesional”.

En ese sentido, también se comparó con su padre, el reconocido exfutbolista David Beckham y manifestó que éste supo desde muy joven lo que debía hacer. Sin embargo, este no es el caso del modelo, quien admitió no haber cocinado hasta por tres años, para luego añadir: “Está bien tener 25, 26 o incluso 30 años y no saber lo que estás haciendo todavía. Todos saben a lo que me refiero”.

No obstante, pese a tener 23 años, Beckham ya protagonizó sus propias cápsulas en las que comparte recetas. Cookin’ With Brooklyn es un espacio muy similar al de Paris Hilton en su momento. En uno de los episodios, gastó más de 100.000 dólares para reclutar a más de 60 personas que lo filmaran mientras preparaba un sándwich.

En otro de sus episodios, que se publicó en el canal de YouTube de Vogue en febrero de este año, el modelo preparó platos especiales con ocasión de San Valentín, y lo hizo de la mano de su entonces prometida y ahora esposa, Nicola Peltz, con quien cocinó pizza en forma de corazón, preparó un martini expreso virgen (trago sin alcohol) y el famoso pastel de chocolate fundido.

