Así serán los “muros inteligentes” inspirados en el imperio romano que Trump quiere implementar en la frontera con México

La administración liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de “muros inteligentes” para la frontera suroeste. Inspirados en tácticas defensivas del Imperio Romano, como la Muralla de Adriano, estos sistemas combinarán infraestructura con tecnología avanzada.

El millonario acuerdo para crear muros inteligentes en EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) anunciaron la adjudicación de diez nuevos contratos de construcción por un total aproximado de 4500 millones de dólares, destinados a añadir cientos de kilómetros de nuevas barreras.

Habrá más tecnología de vigilancia y control en los muros de la frontera sur en EE.UU. Gregory Bull - AP

Según la CBP, el Smart Wall es un sistema de seguridad que combina barreras de acero, flotantes, vías de patrullaje, luces, cámaras y tecnología de detección avanzada. “Brindará a los agentes una de las mejores herramientas del mundo para detener el tráfico ilegal”, indicaron.

En total, se prevé la instalación de 370 kilómetros de muros inteligentes y la incorporación de 640 km adicionales de infraestructura tecnológica. Desde la agencia señalaron: “Estas nuevas tecnologías reforzarán la seguridad del sistema previamente existente en zonas donde las políticas de la administración de Joe Biden cancelaron contratos para su construcción”.

Los proyectos serán los primeros financiados por la One Big Beautiful Bill, impulsada por administración Trump. Para acelerar la construcción, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, emitió exenciones para algunos sectores de la frontera sur.

Dónde se construirán los muros inteligentes en EE.UU.

La CBP enumeró los diez contratos adjudicados y las locaciones en donde serán construidos:

Proyecto San Diego 1:

Extensión: 14,48 km de nuevo Smart Wall + 83,69 km de atributos del sistema.

Sector: San Diego (California).

Proyecto El Centro 1:

Extensión: 12,87 km de nuevo Smart Wall + 101,39 km de atributos del sistema.

Sector: El Centro y San Diego (California).

Proyecto Yuma 1:

Extensión: 96,56 km de atributos del sistema.

Sector: Yuma (Arizona y California).

Proyecto Tucson 1:

Extensión: 37,01 km de muro secundario + 106,22 km de atributos del sistema.

Sector: Tucson y Yuma (Arizona).

Proyecto El Paso 1:

Extensión: 11,27 km de reemplazo de barrera + 35,41 km de atributos del sistema

Sector: El Paso (Nuevo México)

La frontera suroeste será reforzada por la administración Trump Gregory Bull - AP

Proyecto El Paso 2:

Extensión: 37,01 km de nuevo Smart Wall + 130,36 km de atributos del sistema.

Sector: El Paso (Nuevo México).

Proyecto El Paso 3:

Extensión: 67,59 km de nuevo muro primario + 9,66 km de muro secundario + 74,03 km de atributos del sistema.

Sector: El Paso (Texas).

Proyecto Del Rio 1:

Extensión: 35,41 km de nuevo Smart Wall + 3,22 km de reemplazo + 64,37 km de barrera acuática.

Sector: Del Rio – Eagle Pass (Texas).

Proyecto Del Rio 2:

Extensión: 16,09 km de nuevo Smart Wall + 37,01 km de barrera acuática + 16,09 km de atributos del sistema.

Sector: Del Rio – Eagle Pass South (Texas).

Proyecto de barrera fluvial del Valle del Río Grande:

Extensión: 27,36 km de barrera fluvial.

Sector: Valle del Río Grande (Texas).

Los muros romanos que inspiraron el nuevo sistema

La estrategia romana, representada por la Muralla de Adriano (Hadrian’s Wall) en el norte de Inglaterra, se basaba en una combinación de infraestructura, vigilancia activa y comunicación rápida, de acuerdo con Brittanica.

El muro romano que inspiró a la administración Donald Trump se puede visitar en el norte de Inglaterra Google Maps

El muro romano tenía fortificaciones ocupadas por soldados que hacían patrullajes a pie y a caballo, así como una red de torres de observación y señales para coordinar la defensa. Ahora, la administración Trump busca replicar el modelo, pero con un gran despliegue de tecnología que incluye drones, cámaras y patrullas móviles. De este modo, se busca garantizar un monitoreo más completo de la frontera sur.