Sigue el frente frío de mayo 2026: hasta cuándo caerá nieve en Colorado y las Montañas Rocosas

Un potente sistema frontal dominará el panorama meteorológico de este miércoles, con varios fenómenos extremos que afectarán a gran parte de Estados Unidos. Desde intensas nevadas tardías en las Montañas Rocosas hasta tormentas severas en el sur y lluvias persistentes en el este, el clima mostrará un comportamiento inusual para esta época del año.

Zonas de Colorado bajo alerta por acumulaciones extremas

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), una tormenta invernal significativa aún impactará a las Montañas Rocosas durante toda la jornada del miércoles y se extenderá hasta la noche. El sistema terminaría de retirarse completamente en las primeras horas del jueves.

Satélite De La NOAA Este Miércoles

Este evento, poco habitual para mayo, mantendrá una probabilidad superior al 90% de generar al menos impactos menores, de acuerdo con el índice probabilístico de severidad de tormentas invernales.

Las acumulaciones de nieve se ubicarán entre cuatro y diez pulgadas (10 a 25 centímetros) a lo largo del corredor de la Interestatal 25, mientras que en zonas montañosas, como el norte del Front Range y áreas de mayor elevación, los valores podrían alcanzar entre 24 y 30 pulgadas (61 a 76 centímetros).

Además, el organismo anticipa que hacia la noche se producirá una helada generalizada a medida que las nevadas comiencen a disminuir. Las condiciones de tránsito se verán comprometidas, particularmente en zonas elevadas, donde las carreteras podrían presentar nieve acumulada o superficies resbaladizas.

Tormentas severas en el sur de EE.UU.: riesgo de tornados, granizo y vientos destructivos

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) prevé que durante este miércoles se desarrollarán tormentas eléctricas intensas en el sur de Estados Unidos, especialmente desde el este de Texas hasta el valle bajo del Mississippi y partes del sureste.

Este escenario estará impulsado por un frente frío que avanza hacia el sur y el este, acompañado por una corriente en chorro de gran intensidad en niveles altos de la atmósfera.

El SPC ha elevado a nivel 3 la alerta para Luisiana, Mississippi y Alabama ante la formación de superceldas impulsadas por una corriente en chorro de gran intensidad SPC

El SPC estableció un Riesgo Mejorado (nivel tres de cinco) de tormentas severas para sectores del norte de Luisiana, el centro de Mississippi y Alabama. Durante la tarde, se espera que se formen superceldas capaces de producir múltiples amenazas simultáneas. Entre los principales peligros se destacan:

Vientos intensos capaces de causar daños estructurales.

Granizo de gran tamaño.

Tornados, algunos potencialmente fuertes.

A lo largo de la noche, las tormentas tenderán a organizarse en sistemas más amplios, lo que incrementará el riesgo de vientos destructivos en regiones más extensas, con un avance hacia Georgia y otras áreas del sureste.

Lluvias e inundaciones en el sur: qué estados podrían recibir más acumulación

El NWS también señala que las tormentas llevarán precipitaciones intensas, con tasas que podrían alcanzar entre una y dos pulgadas por hora (2,5 a cinco centímetros). Como consecuencia, se emitió un Riesgo Leve (nivel dos de cuatro) de lluvias excesivas en varias zonas del sur.

De acuerdo con Fox Weather, este mismo sistema frontal ya generó lluvias significativas desde Arkansas hasta el estado de Nueva York, y continuará con su desplazamiento hacia la Costa Este durante el día.

En el sur, las precipitaciones acumuladas entre miércoles y viernes podrían alcanzar entre dos y tres pulgadas (cinco a 7,6 centímetros) en estados como Mississippi, Alabama, Georgia y Tennessee. Aunque estas lluvias podrían generar inundaciones localizadas, también serán beneficiosas para áreas afectadas por sequía, especialmente en el sureste.

Con tasas de precipitación de hasta 2 pulgadas por hora, el riesgo de lluvias excesivas se mantiene alto en zonas vulnerables del sureste NWS

Frente frío en EE.UU.: qué zonas tendrán temperaturas propias de marzo en mayo

El NWS anticipa que las temperaturas estarán por debajo del promedio en gran parte del país norteamericano, especialmente en el sur, donde el aire frío continuará en expansión.

En las Montañas Rocosas centrales, las máximas tendrán dificultades para superar los 40°F (4°C), mientras que en las Llanuras y los valles de los ríos Mississippi, Ohio y Tennessee, los valores rondarán los 60°F (15°C).

En el noreste y el Atlántico medio, tras un breve período más templado, se espera un nuevo enfriamiento con temperaturas que regresen a rangos de entre 50°F y 65°F (10°C a 18°C).

Fox Weather añade que, detrás del frente, millones de personas experimentarán descensos de entre 20 y 30°F respecto a los valores normales, lo que generará condiciones más propias de marzo que de mayo.