Actualización de la pausa del Uscis: sin fecha de cierre y con riesgo para migrantes que esperan green card o H-1B

Los cambios recientes dentro del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) han generado incertidumbre entre personas que ya iniciaron procesos migratorios en Estados Unidos. Aunque las medidas afectan el ritmo de resolución de green cards, permisos de trabajo, DACA y TPS, la agencia federal mantiene lineamientos para los expedientes activos.

Qué dijo el Uscis sobre quienes ya iniciaron sus trámites migratorios

Ciertas solicitudes migratorias en curso enfrentan pausas o demoras mientras las autoridades efectúan revisiones adicionales en busca de riesgos de seguridad o irregularidades. Esto afecta directamente a quienes ya habían iniciado su trámite, ya que sus solicitudes permanecen activas pero sin progreso administrativo.

La tarjeta de residente permanente es el documento que prueba que un extranjero está autorizado para vivir y trabajar en EE.UU. de forma legal Freepik

La medida no elimina los expedientes, pero sí detiene cualquier decisión final. Por lo tanto, los solicitantes no recibirán aprobaciones ni rechazos durante el período de revisión.

Qué solicitudes se verán afectadas por la pausa del Uscis

La suspensión afecta distintas categorías migratorias por igual. Quienes esperaban por una respuesta no podrán regularizar su situación ni acceder a nuevos beneficios por el momento. Entre los trámites impactados están:

Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)

Documento de Autorización de Empleo (EAD)

Green card

Estatus de Protección Temporal (TPS)

Respecto a la duración de estas revisiones, Zach Kahler, portavoz del Uscis, dijo que no hay un tiempo establecido. El retraso en decisiones puede prolongarse sin un calendario definido, lo que incrementa la incertidumbre entre las personas afectadas.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) se encarga de procesar el trámite de naturalización Freepik

“El procesamiento continúa mientras aplicamos estos requisitos reforzados de verificación de antecedentes. Cualquier demora en la emisión de decisiones debería ser breve y resolverse pronto. Uscis siempre priorizará la seguridad del pueblo estadounidense”, recalcó.

Qué deben esperar los inmigrantes con casos abiertos en Uscis

Por su parte, Jaime Barrón, abogado de inmigración, dijo a CNN que la medida solo implica una pausa en el procesamiento de los trámites. La nueva revisión requerirá que algunos solicitantes sean citados de nuevo. Por ejemplo, para repetir la toma de huellas.

Asimismo, hay solicitantes que deben prever lo que ocurrirá con sus casos. Hay algunos que podrían perder su permiso para estar legalmente en territorio estadounidense porque su renovación está en proceso y les quedan pocos meses para conseguirla.

Uscis no emitirá resoluciones por tiempo indefinido Freepik

Si el permiso se les vence antes de la renovación, deberán salir del país y sus empleadores tendrían que pagar una nueva tarifa de US$100 mil asociada con la visa de trabajo H-1B, de acuerdo con el abogado citado. Ese es el caso de muchos médicos cuya autorización vence en julio. “Ese es el precipicio hacia el que se dirige este tren”, dijo Charles Wintersteen, un abogado de inmigración especializado en la fuerza laboral de salud.