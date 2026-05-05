Noticias de Texas hoy, en vivo: Abbott le da la bienvenida a un gigante tecnológico a Texas
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Abbott le da la bienvenida a un gigante tecnológico a Texas: "Los creadores de empleo e innovadores son bienvenidos"
El gobernador Greg Abbott celebró la llegada de un nuevo gigante tecnológico a Texas. El republicano le dio la bienvenida a Dell y le envió un guiño a su par de California, Gavin Newsom, en torno a los beneficios impositivos que da su estado y hace que muchas compañías se muden de San Francisco al Estado de la Estrella Solitaria.
"Durante más de 40 años, Texas ha sido el lugar donde Michael Dell construyó e innovó. Ahora, Dell Technologies está trasladando su sede legal a Texas. Esto es lo que sucede cuando los creadores de empleo e innovadores son bienvenidos, no castigados. Seguramente más empresas seguirán su ejemplo", sostuvo el mandatario estatal.
Welcome home, @Dell.— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 4, 2026
For over 40 years, Texas has been where @MichaelDell built and innovated. Now, Dell Technologies is bringing its legal home to Texas.
This is what happens when job creators and innovators are welcomed, not punished.
More businesses are sure to follow.… pic.twitter.com/Cut2IBinvy
Texas celebra el Cinco de Mayo: los eventos que celebran a la comunidad mexicana en EE.UU.
Aunque muchos lo confunden con el Día de la Independencia, el Cinco de Mayo conmemora la victoria del ejército mexicano sobre las tropas francesas en la Batalla de Puebla de 1862. En aquel enfrentamiento, una fuerza en inferioridad numérica liderada por Ignacio Zaragoza logró derrotar a los invasores, convirtiéndose en un símbolo de soberanía nacional para el pueblo de México.
La ciudad de Houston, una de las más grandes del estado, se prepara para una extensa celebración del Cinco de Mayo que se prolongará hasta el 7 de mayo. La agenda para este martes 5 incluye desde un festival automovilístico en Tomball Parkway hasta espectáculos de mariachis y caballos danzantes en locales gastronómicos, consolidando la fecha como una muestra del orgullo cultural y la herencia mexicana en Estados Unidos.
Uno de los puntos destacados será el Cadillac Bar on Shepherd, que invita a la comunidad a una fiesta al aire libre con un particular concurso para comer tacos a partir de las 19.00 hs. Según los organizadores, el evento será gratuito y contará con la musicalización de una banda de mariachi y un DJ en vivo.
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