Noticias de Texas hoy, en vivo: Abbott le da la bienvenida a un gigante tecnológico a Texas

El gobernador Greg Abbott celebró la llegada de un nuevo gigante tecnológico a Texas. El republicano le dio la bienvenida a Dell y le envió un guiño a su par de California, Gavin Newsom, en torno a los beneficios impositivos que da su estado y hace que muchas compañías se muden de San Francisco al Estado de la Estrella Solitaria.

"Durante más de 40 años, Texas ha sido el lugar donde Michael Dell construyó e innovó. Ahora, Dell Technologies está trasladando su sede legal a Texas. Esto es lo que sucede cuando los creadores de empleo e innovadores son bienvenidos, no castigados. Seguramente más empresas seguirán su ejemplo", sostuvo el mandatario estatal.