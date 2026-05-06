Donald Trump: “Si Irán no acepta, comenzarán los bombardeos y serán más intensos”
El presidente de Estados Unidos sostuvo que si el régimen islámico llega a un acuerdo con Washington, se abrirá el estrecho de Ormuz
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que si Irán acepta un acuerdo con Washington, se abrirá definitivamente el estrecho de Ormuz. Sin embargo, advirtió que de rechazar la propuesta “comenzarán los bombardeos y serán más intensos”.
A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano indicó: “Suponiendo que Irán acepte lo acordado, lo cual quizás sea una suposición arriesgada, la ya legendaria Operación Furia Épica llegará a su fin, y el bloqueo, altamente efectivo, permitirá que el estrecho de Ormuz quede ABIERTO PARA TODOS, incluido Irán”.
Pero amenazó: “Si no aceptan, comenzarán los bombardeos, y lamentablemente, serán de mucha mayor intensidad que antes”.
Noticia en desarrollo
LA NACION
Más leídas de El Mundo
- 1
La “Puerta del Infierno” se está apagando: puede que no sea una buena noticia
- 2
León XIV le respondió a Trump tras un nuevo ataque: “Si alguien quiere criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad”
- 3
Hizo un reportaje contra Trump, el FBI allanó su casa y hoy fue reconocida con un premio Pulitzer
- 4
El enojo de Meloni por la difusión de nuevas imágenes sugestivas falsas