Donald Trump: “Si Irán no acepta, comenzarán los bombardeos y serán más intensos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que si Irán acepta un acuerdo con Washington, se abrirá definitivamente el estrecho de Ormuz. Sin embargo, advirtió que de rechazar la propuesta “comenzarán los bombardeos y serán más intensos”.

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano indicó: “Suponiendo que Irán acepte lo acordado, lo cual quizás sea una suposición arriesgada, la ya legendaria Operación Furia Épica llegará a su fin, y el bloqueo, altamente efectivo, permitirá que el estrecho de Ormuz quede ABIERTO PARA TODOS, incluido Irán”.

Pero amenazó: “Si no aceptan, comenzarán los bombardeos, y lamentablemente, serán de mucha mayor intensidad que antes”.

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