El ICE y CBP no cierran: Kristi Noem anunció un “supercheque” de compensación

La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, anunció a través de sus redes sociales que entregará un “supercheque” a más de 70.000 agentes del orden público. Los beneficiarios recibirán el dinero el próximo 22 de octubre, como una compensación por los días no remunerados durante el cierre gubernamental.

Anuncio clave de Noem: el supercheque para agentes de EE.UU.

Mediante un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), la funcionaria estadounidense remarcó su apoyo a las fuerzas del orden bajo la gestión del presidente Donald Trump. “Mantendremos nuestra promesa de apoyarlas siempre“, afirmó.

Los agentes de ICE recibirán el "supercheque" la próxima semana Archivo

Según ella, el salario de esos agentes será garantizado “durante el cierre gubernamental de los demócratas”.

De esta forma, se fortalece también la imagen de apoyo de Trump hacia las fuerzas del orden, especialmente en vísperas de la discusión presupuestaria que definirá cómo serán los próximos meses de gestión.

El mensaje de Kristi Noem para los trabajadores @Sec_Noem

¿Quiénes recibirán el pago?

A continuación, informó que entregará un “supercheque” a más de 70.000 oficiales activos. El dinero estará destinado a quienes prestan servicios en cuatro departamentos:

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ( CBP , por sus siglas en inglés)

, por sus siglas en inglés) El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE , por sus siglas en inglés)

, por sus siglas en inglés) El Servicio Secreto

U.S. Marshals Air

¿Qué cubrirá el “supercheque” y cuándo se entregará?

Asimismo, Noem indicó que los bonos también serán para “otras áreas de misión crítica”. El monto corresponde a un pago por todas las horas trabajadas durante el período de cierre.

La secretaria del DHS detalló que el gobierno entregará el próximo 22 de octubre el dinero que cubre “los cuatro días perdidos, sus horas extras y su próximo período de cobro”.

Oficiales de diferentes fuerzas recibirán el bono anunciado por Kristi Noem Freepik

El cierre del gobierno comenzó el pasado 1° de octubre y suspendió los pagos de sueldos de miles de trabajadores federales. El principal motivo es la falta de acuerdo para la financiación de los gastos gubernamentales.

En un informe reciente, PBS detalló que cerca de 750 mil empleados estarían afectados mientras dure el período. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el costo diario total de la compensación de los trabajadores sería de aproximadamente US$400 millones.

La noticia sobre la entrega de los pagos llega en un momento en el que el trabajo de los miembros de ICE y CBP es crucial para las políticas de Trump. Mientras aumentan las redadas migratorias en todo el país, los agentes esperan recibir el cheque la próxima semana.

La administración Trump pagará un dinero adicional a los trabajadores del FBI Getty Images

Casos similares y declaraciones recientes

En declaraciones recientes, Kash Patel, director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), afirmó que la administración Trump abonará el salario pese a la situación que atraviesa la gestión.

“Han encontrado la manera de que estas personas reciban sus pagos durante el cierre del gobierno”, expresó en el Salón Oval, en palabras citadas por CBS News.

No está claro de dónde provienen los fondos para afrontar los pagos a los funcionarios del FBI, en tanto Noem aseveró que los trabajadores de la Guardia Costera recibirían sus cheques esta semana con parte del presupuesto de la Ley “One Big Beautiful Bill”.