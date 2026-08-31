Así titularon los medios de EE.UU. el adiós de Messi en la Selección Argentina: “Una leyenda se aleja del escenario”

Este lunes 31 de agosto marcó el fin de una era para el fútbol internacional, luego de que Lionel Messi confirmara en su cuenta de Instagram su retiro de la selección argentina. El delantero tomó la determinación tras perder la final de la Copa del Mundo disputada en Nueva Jersey y luego del reciente fallecimiento de su padre, Jorge Messi.

¿Cómo reaccionaron los medios de Estados Unidos ante la noticia?

La decisión del capitán tuvo amplia repercusión en importantes medios estadounidenses, que destacaron su trayectoria. La cadena ESPN publicó el titular “La leyenda de Argentina Lionel Messi anuncia su retiro internacional”.

El futbolista continuará su trayectoria profesional a nivel de clubes con el Inter Miami de la MLS

El diario New York Post, por su parte, encabezó: “Lionel Messi se retira de la selección de Argentina tras la muerte de su padre”.

Asimismo, la señal de televisión FOX 5 dio a conocer la noticia con el rótulo “Lionel Messi se retira del fútbol internacional”.

El diario New York Post encabezó: “Lionel Messi se retira de la selección de Argentina tras la muerte de su padre”

Por su parte, la cadena NBC News informó bajo el enunciado “Lionel Messi anuncia su retiro de la selección de fútbol de Argentina”.

Por otro lado, Forbes publicó “Lionel Messi —leyenda del fútbol y multimillonario— se retira de la selección nacional de Argentina”.

Forbes publicó “Lionel Messi —leyenda del fútbol y multimillonario— se retira de la selección nacional de Argentina”

El portal CBS Sports tituló: “Lionel Messi anuncia su retiro internacional: la estrella de Argentina ganó la Copa del Mundo de 2022 y fue subcampeón en 2026”.

A estas repercusiones se sumó Fox Sports, que encabezó con “Lionel Messi se retira de Argentina: una leyenda se aleja del escenario internacional”.

Fox Sports tituló con “Lionel Messi se retira de Argentina: una leyenda se aleja del escenario internacional”.

La carta de Lionel Messi: la muerte de su padre y las razones detrás de su retiro de Argentina

La carta de despedida de la estrella se conoció en Instagram y consta de tres páginas escritas a mano.

El texto está fechado el 21 de julio y fue redactado dos días después de que Argentina cayera 1-0 ante España en la final mundialista en Nueva Jersey.

Sin embargo, el atacante sumó una nota aclaratoria donde reveló que el deceso de su padre, Jorge Messi, ocurrido el 8 de agosto a los 68 años en Rosario, reforzó su decisión de alejarse definitivamente.

Los principales medios de Estados Unidos reflejaron la noticia en sus portadas y vincularon la determinación con el deceso de su padre Jorge Messi Instagram @leomessi

En el escrito, el capitán afirmó que la decisión “duele”, le “duele profundamente”, pero admitió comprender que este es el momento oportuno para dar paso a otros.

El delantero aseguró que se vació en la cancha, que ya no posee “nada más que dar” y que los deportistas jóvenes “merecen estar” allí.

Asimismo, afirmó que siempre entregó todo por la camiseta y luchó para lograr que su país se sintiera “orgulloso de ser argentino a través del fútbol”.

Por último, agradeció el afecto de estas dos décadas y valoró el apoyo familiar en un camino que calificó como “tan hermoso como difícil”.

Los récords de Lionel Messi con Argentina: 125 goles, 207 partidos y seis Mundiales

El atacante cerró su trayectoria en la selección con 125 goles anotados en 207 partidos oficiales, marca que lo consagra como el máximo goleador histórico de Sudamérica.

En encuentros competitivos oficiales, sumó 71 tantos en 146 compromisos. Su debut absoluto ocurrió el 17 de agosto de 2005 frente a Hungría, ocasión en la que resultó expulsado a los 47 segundos.

A lo largo de dos décadas, el capitán participó en seis ediciones de la Copa del Mundo, marca inédita para el combinado nacional. En este certamen acumuló 21 goles, registro que lo ubica como el segundo máximo artillero histórico, por detrás de Kylian Mbappé con 22 anotaciones.

En su carta de despedida de Instagram, el delantero admitió que el alejamiento le causa dolor en el alma pero explicó que se siente vacío y que es momento de dar paso a los jóvenes Instagram @leomessi

En su palmarés destacan la Copa del Mundo de 2022, las Copas América de 2021 y 2024, y la Finalísima de 2022. Además, alcanzó los subcampeonatos mundiales en 2014 y 2026, y tres subcampeonatos continentales en 2007, 2015 y 2016. En etapas juveniles, obtuvo el Mundial Sub-20 de 2005 y la medalla de oro olímpica de Pekín 2008.