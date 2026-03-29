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Florida evalúa frenar al ICE: el condado Orange debate la cooperación migratoria el 21 de abril

En un nuevo encuentro se discutirá el uso de la cárcel local para migrantes; el debate pondrá en cuestión los costos, el personal y la capacidad operativa

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El condado de Orange evaluará el próximo 21 de abril acciones significativas que podrían alterar su nivel de cooperación con el ICE
El condado de Orange evaluará el próximo 21 de abril acciones significativas que podrían alterar su nivel de cooperación con el ICEX @EROMiami - X @EROMiami

El condado Orange, Florida, volverá a discutir su relación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en una reunión prevista para el 21 de abril. El debate pondrá en cuestión los costos, el personal y la capacidad operativa.

Qué discutirá Orange County sobre el ICE el 21 de abril

Según Univision, en la agenda de la Comisión del Condado Orange aparecen dos decisiones que podrían reducir el nivel de colaboración actual.

La comisión del condado analizará la posibilidad de dejar de albergar a detenidos del ICE
La comisión del condado analizará la posibilidad de dejar de albergar a detenidos del ICE ICE
  • Uso de la cárcel del condado para alojar personas retenidas por razones migratorias: uno de los ejes del debate será el acuerdo que permite que la cárcel local reciba detenidos del ICE. Según los datos expuestos por las autoridades del condado, ese esquema hoy implica un costo mayor (US$145) al reembolso federal (US$88) que se recibe por cada persona alojada.
  • Eventual presentación judicial: se discutirá la presentación de una demanda para que un juez determine el alcance legal del principio de “mejor esfuerzo” (best efforts). El condado busca aclarar sus obligaciones bajo el programa federal 287(g), el cual permite a agencias locales colaborar con el ICE en funciones migratorias.
El ICE anunció a finales del 2025 los resultados del acuerdo con un condado de Florida
El ICE anunció a finales del 2025 los resultados del acuerdo con un condado de Florida

Cómo funciona el programa 287(g) en Florida

El vínculo entre Orange County y el ICE se apoya en el programa federal 287(g), una herramienta legal que habilita a agencias estatales y locales a cumplir funciones migratorias bajo supervisión federal.

En el caso del condado en Florida, la cooperación se desarrolla bajo el modelo WSO, que autoriza a determinados oficiales a ejecutar órdenes administrativas de arresto por motivos migratorios y a notificar órdenes de deportación al momento de la liberación de un detenido.

Ese esquema fue formalizado mediante un memorando de acuerdo firmado el 14 de febrero de 2025. El documento también fijó:

  • Plazos de custodia: el acuerdo establece que el condado debe facilitar el traslado de los detenidos al ICE en un plazo de 48 horas tras su liberación de cargos criminales.

Asimismo, el 1° de marzo de 2026 se decidió eliminar la práctica de sacar y volver a ingresar a los detenidos para reiniciar el reloj de las 72 horas de detención civil.

La colaboración entre el Condado Orange y el ICE está actualmente bajo revisión, y el municipio evaluará en abril si continúa o modifica estos acuerdos debido a las presiones presupuestarias y legales.

El condado busca aclarar sus obligaciones bajo el programa federal 287(g), el cual permite a agencias locales colaborar con el ICE en funciones migratorias
El condado busca aclarar sus obligaciones bajo el programa federal 287(g), el cual permite a agencias locales colaborar con el ICE en funciones migratoriasArchivo

Los límites que ya impuso la cárcel del condado

Antes de esta nueva revisión, el Condado Orange ya había empezado a fijar restricciones.

Desde el 1° de marzo, la cárcel estableció topes para aceptar personas retenidas por motivos civiles migratorios sin cargos criminales locales.

Ese límite fue definido en 66 hombres y 64 mujeres, según la capacidad operativa disponible.

Además, el condado eliminó la práctica de volver a registrar detenidos para reiniciar el conteo de horas de custodia civil.

La cárcel enfrenta una tasa de vacantes del 25% entre sus agentes penitenciarios, lo que dificulta cumplir con mandatos adicionales.

En 2025, el alcalde Jerry Demings ya había rechazado firmar un anexo que obligaría a las autoridades locales a trasladar detenidos a centros federales más alejados, al considerar que esa tarea corresponde al gobierno federal y no a la policía del condado.

“No aceptaré que nuestro personal de correcciones transporte a reclusos federales a otras instalaciones”, dijo en ese momento.

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