Alerta militar en Florida: aviones del Ejército sobrevolaron Mar-a-Lago después de detectar un intruso

Un incidente de seguridad aérea puso en alerta al complejo de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, durante la tarde del domingo 29 de marzo. El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad, por sus siglas en inglés) interceptó con aviones F-16 a una aeronave civil que violó el espacio restringido. El hecho ocurrió al mediodía, mientras el presidente permanecía en su club de golf cercano. El despliegue militar aseguró la zona presidencial de inmediato.

Así fue la intercepción de la aeronave en Florida

Para llamar la atención del piloto intruso, los cazas militares lanzaron bengalas sobre la costa de Florida, un procedimiento estándar en situaciones de falta de comunicación. Según informó CBS News, estas maniobras se llevan a cabo con el más alto respeto por la seguridad y no representan peligro para las personas en tierra.

El incidente ocurrió en el complejo de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida (Photo by Jim WATSON / AFP) JIM WATSON - AFP

“Las bengalas se utilizaron para atraer la atención o comunicarse con el piloto”, detalló el Norad en un comunicado oficial citado por el medio tras el incidente.

A su vez, el organismo escribió en su perfil oficial de X que “un avión F-16 del Norad respondió a una aeronave civil que ingresó al espacio aéreo restringido bajo una Restricción Temporal de Vuelo (TFR, por sus siglas en inglés) sobre Palm Beach”.

En su mensaje, el comando recordó a los pilotos que, en caso de intercepción, deben sintonizar las frecuencias 121.5 o 243.0 y seguir las instrucciones. “Consulte los Avisos a las Misiones Aéreas (Notam, por sus siglas en inglés) antes de cada vuelo y manténgase al tanto de las TFR activas”, advirtieron.

El comando recordó a los pilotos que en caso de interceptación deben sintonizar las frecuencias 121.5 o 243.0 X @NoradCommand

Alerta en los vuelos comerciales en Florida

El hecho ganó notoriedad en las redes sociales tras la difusión de un video capturado desde un vuelo de Delta Airlines que se encontraba en la zona. En la grabación se escucha al piloto informar a los pasajeros sobre una parada en tierra debido a una posible brecha de seguridad en las inmediaciones del aeropuerto internacional.

Inicialmente, se especuló con la presencia de un dron, aunque las autoridades militares confirmaron posteriormente a CBS News que se trató de un avión civil que no respetó las prohibiciones vigentes.

Este tipo de restricciones se mantienen de manera estricta cada vez que el presidente se encuentra en su residencia de Palm Beach.

El aviso en el vuelo de Delta, en Florida

De hecho, desde octubre pasado se decidió imponer una restricción de vuelo de 24 horas al año alrededor de la propiedad para evitar este tipo de incursiones.

El aeropuerto de Palm Beach, donde el Air Force One permanecía asegurado en la pista, tuvo que suspender temporalmente sus despegues y aterrizajes mientras se resolvía la intercepción aérea en pleno domingo.

Antecedentes de tensión militar en el aire en Florida

No es la primera vez que el espacio aéreo de Florida Central se convierte en un escenario de tensión militar. Durante el primer mandato de Trump en 2017, aviones F-15 tuvieron que alcanzar velocidades supersónicas para interceptar otra aeronave que no respondía a los llamados de la torre de control.

Avión militar norteamericano F-15

En aquella oportunidad, la maniobra generó un “estallido sónico” que alarmó a los residentes y rompió cristales en algunas zonas cercanas a la costa, un recuerdo que resurgió en redes sociales tras la intercepción de este domingo.

Tras el reporte de CBS News, las autoridades recordaron que las brechas de seguridad aérea en zonas presidenciales pueden derivar en sanciones civiles y la revocación de las licencias de vuelo por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).