Biotecnológica Metsera apoya oferta mejorada de compra por parte de Pfizer

El consejo de administración de la biotecnológica estadounidense Metsera anunció el viernes su apoyo a una oferta de compra del grupo Pfizer, superior a la puja de su competidor danés Novo Nordisk, que valoraba la empresa en cerca de US$10.000.

Con la adquisición, Pfizer busca expandir su portafolio ingresando al gigantesco mercado de tratamientos contra la obesidad, en el que Metsera es especialista.

El consejo de administración considera, en particular, que una fusión con la empresa danesa "presenta riesgos legales y regulatorios inaceptables (...) en comparación con la fusión propuesta con Pfizer", según el comunicado de la biotecnológica. Se prevé una votación de los accionistas el 13 de noviembre.

