Blue Origin de Jeff Bezos lanza su gran cohete en misión de la NASA a Marte

Blue Origin, propiedad del fundador de Amazon Jeff Bezos, lanzó el jueves su cohete New Glenn en una misión de la NASA a Marte, y poco después logró recuperar la etapa propulsora, un hito técnico en medio de la competencia con SpaceX de Elon Musk.

El potente cohete de casi 100 metros de altura partió desde Cabo Cañaveral, en Florida, poco antes de las 21:00 GMT, según una transmisión en vivo, en medio de aplausos de los empleados de Blue Origin.

Minutos después del despegue, la etapa propulsora de New Glenn logró posarse en una plataforma flotante en el océano Atlántico, una compleja maniobra con un cohete de clase orbital que hasta ahora solo había logrado su rival SpaceX.

El lanzamiento debió posponerse dos veces durante la última semana: el domingo por mal tiempo en la Tierra y el miércoles debido a condiciones adversas del clima espacial.

La misión, denominada ESCAPADE, tiene como objetivo estudiar la historia climática de Marte y preparar el terreno para una posible exploración humana del planeta rojo.

Si todo sale según lo previsto, las dos sondas gemelas de New Glenn llegarán a la órbita de Marte en 2027.

El lanzamiento del cohete de Blue Origin generaba gran expectación debido a la competencia entre Bezos y Musk.

El vuelo inaugural del New Glenn en enero fue considerado un éxito, ya que su carga útil alcanzó la órbita y realizó pruebas con éxito.

Pero su propulsor de primera etapa, que estaba destinado a ser reutilizable, se perdió durante el descenso.

