Brasil jugará amistosos con Francia y Croacia en marzo, con vistas al Mundial 2026

Brasil jugará partidos amistosos contra Francia y Croacia en marzo en Estados Unidos, en la recta final rumbo al Mundial de 2026, anunció este viernes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

"Ya tenemos cerradas las selecciones que vamos a enfrentar, Francia y Croacia. Solo falta definir fechas", dijo el presidente de la CBF, Samir Xaud, en declaraciones a Sportv tras el sorteo de la Copa del Mundo en Washington.

La información fue confirmada por la organización rectora del fútbol brasileño en un comunicado, aunque aún no precisó las ciudades estadounidenses que recibirán estos amistosos.

Los pentacampeones del mundo quedaron encuadrados en el Grupo C, donde se enfrentarán a Marruecos, Haití y Escocia.

Tras el fin de la clasificatoria sudamericana, el plan de preparación del seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, se enfocó en enfrentar a rivales de distintos continentes en los amistosos.

En octubre, la Canarinha se midió a rivales asiáticos, con una victoria 5-0 ante Corea del Sur en Seúl y una derrota 3-2 frente a Japón en Tokio.

En noviembre tuvo adversarios africanos en compromisos jugados en Europa: dominó 2-0 a Senegal en Londres y empató 1-1 con Túnez en Lille, Francia.

Ahora, en marzo, es el turno de contrincantes europeos.

Se espera que la convocatoria de Ancelotti para los cotejos con Francia y Croacia sea muy similar a la que presentará para el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

