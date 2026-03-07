Las impactantes imágenes del tornado que arrasó Michigan y dejó al menos cuatro muertos

Al menos ocho personas murieron por tornados que azotaron el centro de Estados Unidos ocasionados por una serie de tormentas, que continúan hasta este sábado. Uno de ellos ocurrió en el estado de Michigan, en el Medio Oeste del país, donde se registraron cuatro muertos e impactantes imágenes del momento en el que el tornado destroza todo en su camino.

Las tormentas empezaron el pasado viernes en Michigan y el jueves en Oklahoma, donde se informaron de otros cuatro fallecidos.

El Servicio Meteorológico Nacional había reportado fuertes lluvias, amenazas de tormentas eléctricas severas y avisos de tornado desde Iowa hasta Oklahoma. Tras las alertas, la policía pidió a los residentes que busquen refugio de inmediato.

En Michigan, la llegada del tornado fue inusual: estos fenómenos ocurren, en promedio, 15 veces al año, una cifra muy inferior en compración con Texas (155) y Kansas (96). Allí el tornado tocó tierra en el lago Union, cerca de Union City, al sur del estado.

Una vecina grabó la aterradora escena que se producía desde el otro lado del lago, mientras se formaba una nube con forma de embudo que descendía hacia el piso.

Su impacto fue tal que tres personas murieron y doce resultaron heridas, reportó la Oficina del Sheriff del Condado de Branch. Luego, 80 kilómetros al oeste en el Condado de Cass, una persona murió y varias resultaron heridas, aunque se desconoce la cantidad de lesionados.

Varios residentes de la zona que estaban en las inmediaciones cuando comenzó el tornado grabaron su fuerte potencia a la hora de arrasar con el territorio. Techos destrozados, autos rotos y árboles caídos impactaron sobre las calles y edificios.

Incluso casas enteras fueron reducidas a escombros, partes de los tejados fueron lanzados por los aires y restos del tendido eléctrico quedaron colgados, generando un riesgo para la población.

Más de 500 personas se quedaron sin electricidad. Por ello es que la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, anunció la activación de un centro estatal de operaciones de emergencia para coordinar una respuesta integral debido a las circunstancias y a los recientes fallecidos.

En paralelo, en Oklahoma, el clima severo se cobró la vida de una madre y su hija el pasado jueves, escribió el gobernador Kevin Stitt en la red social X. El sheriff del Condado de Okmulgee, Eddy Rice, reportó que dos personas murieron en la localidad de Beggs el viernes.

