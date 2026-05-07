Adiós Newsom: quiénes son los dos candidatos que se pelean por la gobernación de California, según las encuestas

El estado de California se dirige hacia las elecciones para la gobernación, con Xavier Becerra y Steve Hilton como los candidatos más destacados, según las encuestas más recientes. Gavin Newsom, el actual gobernador, no tendrá la posibilidad de reelegir en las próximas votaciones.

El ascenso de Xavier Becerra y la repercusión tras la marcha de Swalwell

La carrera hacia la gobernación de cara a las primarias del 2 de junio sufrió cambios tras la salida de Eric Swalwell, quien abandonó la contienda entre acusaciones de conducta sexual inapropiada. Xavier Becerra, exsecretario de Salud y Servicios Humanos, fue el más beneficiado por este movimiento.

Xavier Becerra se posiciona como uno de los principales favoritos tras la reconfiguración interna del Partido Demócrata en California

De acuerdo con un informe de The New York Times del 6 de mayo, Becerra pasó de tener un respaldo del 5% a sobrepasar el 20%, según las encuestas más actuales, como la de Evitarus, en la que empató en primer lugar.

Caroline Soler, analista de datos, aclaró que “el rediseño del amplio campo demócrata tras la salida de Swalwell resultó en ganancias para Becerra”. En el sondeo de Rodriguez Gudelunas Strategies, realizado entre el 23 y 27 de abril, el demócrata lidera con un 24% de la intención de voto.

Esta consolidación del voto demócrata rompió la tendencia previa donde dos republicanos ocupaban los primeros puestos.

Steve Hilton y la apuesta republicana con el aval de Trump en California

Steve Hilton, el expresentador de Fox News, se mantiene como uno de los candidatos con mayor intención de voto. En abril, Hilton obtuvo el apoyo oficial del presidente Donald Trump y se encuentra en las primeras posiciones de casi todos los sondeos de 2026.

Los resultados de las encuestas más recientes de cara a las elecciones a gobernador de California The New York Times

Según SurveyUSA, Hilton lidera la lista con un 20%, y Tom Steyer, el filántropo demócrata, le sigue en segundo lugar con un 18%. No obstante, el candidato británico también compite en la interna republicana con Chad Bianco, el sheriff del condado de Riverside.

A pesar de que Bianco encabezó varias encuestas a comienzos del año, los últimos datos de YouGov para CBS News indican que Hilton tiene un 16%, mientras que Bianco es superado por el avance de Becerra y Steyer. Si el voto republicano se fragmenta, lo más probable es que solo un candidato del partido llegue a las elecciones generales del 3 de noviembre.

Los indecisos podrían cambiar el rumbo en las elecciones a gobernador de California

La elección en California sigue abierta por la cantidad de ciudadanos que todavía no decidieron su voto. La encuesta de YouGov indica que el 25% de los votantes potenciales no se deciden, un porcentaje diez puntos más alto que el respaldo que tiene el candidato líder.

El 2 de junio, las elecciones primarias resolverán quiénes son los candidatos finales para suceder a Gavin Newsom como gobernador de California Chris Pizzello - AP

Este factor, junto con que la participación en las primarias suele ser más escasa que en las generales, le brinda a figuras como Tom Steyer una oportunidad concreta de ubicarse en uno de los primeros dos puestos.

Cabe destacar que el sistema electoral de California establece que los dos candidatos más votados en la primaria avancen a la general, sin importar su afiliación partidaria. Con cuatro contendientes separados por márgenes de un solo dígito, los tres debates programados para esta semana resultarán claves.