Calendario astronómico en EE.UU.: cómo ver la luna y los planetas este fin de semana del 8 al 10 de agosto de 2025

El calendario astronómico de agosto de 2025 trae oportunidades de disfrutar del espectáculo natural de la luna del esturión, como se le llama a la luna llena de este mes. Además, entre el 11 y 12 de agosto se podrá ver la conjunción de Venus y Júpiter.

Cómo ver la luna llena este fin de semana

La luna llena de agosto, también llamada de esturión, será visible desde la noche de este viernes 8 de agosto de 2025 y las primeras horas o la madrugada del sábado 9 Alcanzará oficialmente su máxima iluminación a las 3.55 hs (hora del este).

La luna llena de agosto se conoce como del esturión, en referencia a los peces que suelen capturarse

La fase lunar (plenilunio) se produce cuando el satélite natural de la tierra se encuentra directamente opuesta al Sol en el cielo terrestre, momento en el que toda su superficie aparece iluminada desde nuestra perspectiva, explican en el sitio Space.

Kelsey Young, responsable de los objetivos científicos lunares de la misión Artemis II de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), señaló para CNN: “Lo bueno de la luna llena es que, incluso en una gran ciudad con muchas luces, se puede apreciar realmente”.

Sin embargo, añadió que para disfrutar de la “vista más espectacular”, lo mejor es observar la luna lejos del resplandor de las luces que iluminan las ciudades.

Los expertos sugieren observar la luna lejos de la iluminación de la ciudad Pexels/Frank Cone

Young también dio a conocer que aunque la luna estará en su apogeo por la noche de este fin de semana, parecerá llena durante unos días de agosto. “Incluso a una hora mucho más razonable de la noche, se puede asomarse y ver la luna llena, especialmente si se está lejos de la luz ambiental”, precisó.

La luna llena de agosto se conoce como luna del esturión en algunas partes de EE.UU., porque marca la época del año en que ese tipo de peces se capturan con mayor facilidad También se conoce como luna del maíz verde, luna del grano y luna roja.

Conjunción Venus-Júpiter: los planetas que se podrán ver en agosto de 2025

La NASA señala entre las novedades para observar el cielo en agosto de 2025 la conjunción de Júpiter y Venus que se podrán ver en las primeras horas del día. “Brillan con fuerza por las mañanas, rozándose en el cielo los días 11 y 12″, los próximos lunes y martes, respectivamente.

Visibilidad de planetas todo el mes, las recomendaciones de la NASA:

Mercurio : aparece en el horizonte durante la segunda quincena de agosto. Aparece muy bajo, por debajo de los 10 grados de altitud.

: aparece en el horizonte durante la segunda quincena de agosto. Aparece muy bajo, por debajo de los 10 grados de altitud. Venus : brilla muy intensamente en el este cada mañana antes del amanecer, a unos 20 a 30 grados sobre el horizonte.

: brilla muy intensamente en el este cada mañana antes del amanecer, a unos 20 a 30 grados sobre el horizonte. Marte : se puede observar bajo en el oeste durante la hora después del atardecer, y aparece reluciente como las estrellas más brillantes de la Osa Mayor.

: se puede observar bajo en el oeste durante la hora después del atardecer, y aparece reluciente como las estrellas más brillantes de la Osa Mayor. Júpiter : aparece en el este cada mañana, junto con Venus, pero mucho menos brillante.

: aparece en el este cada mañana, junto con Venus, pero mucho menos brillante. Saturno: observable desde la noche hasta el amanecer. Sale alrededor de las 22.30 hs principios de mes y alrededor de las 20.30 a finales. Se encuentra en lo alto del sur al acercarse el amanecer.

Calendario astronómico en EE.UU. cómo ver la luna y los planetas este fin de semana

Entre lo más destacado de la observación del cielo, para el 12 y 13 de agosto se podrán observar al máximo las Perseidas, una célebre lluvia de meteoros anual. Sin embargo, la agencia advierte que se verá opacada por una luna llena.

“Es posible que aún se vean algunos meteoros brillantes antes del amanecer, pero las condiciones para su observación no son ideales este año”, señalan.