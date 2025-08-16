Abandonaron la “comodidad” de California y eligieron un nuevo destino donde todos son “mucho más felices”: “Era hora de irnos”

Después de casi una década en la ciudad de Montecito, en California, la psicóloga estadounidense Colleen Crowley y su familia decidieron mudarse a España en busca de un cambio que transformara su rutina. Hacía años que contemplaban mudarse al extranjero, pero fue durante la pandemia de Covid-19, con el impulso del trabajo remoto, que finalmente sintieron que había llegado el momento de dar el paso.

Una familia decidió mudarse de EE.UU. a España en busca de un cambio de vida

La familia, integrada por el esposo y la madre de Crowley, sus hijos de ocho, 13 y 16 años, se mudó hace tres años. “Suena tan trillado, pero creo que todos son mucho más felices aquí”, afirmó la mujer a CNN, y describió el proceso como “increíble y transformador”.

La familia, integrada por el esposo y la madre de Crowley, y sus tres hijos, se mudó a España hace tres años drcolleencrowley.com

Crowley y su esposo habían planeado durante muchos años vivir en el extranjero una vez que tuvieran hijos, pero esperaban el momento adecuado. “Creo que, para ambos, esto ha sido algo fundamental para quienes somos”, explicó. “Vivir en diferentes culturas y comunidades. Sentíamos que simplemente residir en un solo lugar era algo antitético a lo que somos”.

Originaria de Colorado, la psicóloga y sus seres queridos vivieron durante una década en Montecito, California, una localidad costera del condado de Santa Bárbara. “Era un lugar maravilloso para criar a una familia. Pero honestamente, tal vez un poco demasiado maravilloso. Está muy cuidado, muy limitado”, señaló la mujer.

La elección de mudarse a España fue tomada por todos los integrantes de la familia San Sebastian Turismo

La decisión de mudarse no fue fácil, sobre todo por el trabajo de ella como de su esposo, abogado ambientalista. “Puede ser complicado. Ambos teníamos grandes carreras y tres hijos en diferentes etapas de desarrollo”, indicó.

Sin embargo, la posibilidad de trabajar desde casa tras la pandemia de Covid-19 facilitó la transición. “Así que entre nuestras carreras y la etapa en la que estaban nuestros hijos, pensamos: ‘Creo que es hora de irnos’”, dijo Crowley.

De Mallorca a San Sebastián: cómo una familia estadounidense encontró en España naturaleza, aventura y una vida más plena

La decisión de mudarse a España fue tomada en conjunto por toda la familia. “Queríamos vivir en un lugar donde pudiéramos disfrutar de nuestro amor por el aire libre: surf, esquí y senderismo”, dijo Crowley.

Una vez hecha la elección, vendieron su casa y la pareja tramitó visas de nómadas digitales, que permiten trabajar de forma remota hasta cinco años. En julio de 2022, la familia voló de Los Ángeles a Barcelona con diez maletas y luego tomó un ferry hacia Mallorca. La isla, muy popular entre los turistas, les permitió adaptarse inicialmente, pero después de seis meses sintieron que no era el lugar adecuado para ellos.

En un principio, la familia se asentó en Mallorca, pero luego decidieron mudarse a San Sebastián San Sebastian Turismo

“Es muy internacional, lo que hizo que la transición fuera un poco más fácil. Pero realmente queríamos familia, naturaleza y una experiencia española”, afirmó Crowley.

Por lo tanto, decidieron probar asentarse en San Sebastián, la capital gastronómica del País Vasco, en el norte de España. “Supimos que habíamos encontrado el lugar adecuado para nosotros después de dos días”, dijo. “El tamaño, la geografía y la naturaleza encajaban perfectamente con lo que priorizamos y valoramos”.

Alquilaron una casa y comenzaron a establecer rutinas: inscribir a los niños en deportes, encontrar médicos, integrarse a círculos de amistad y descubrir la ciudad.

En la actualidad, la familia pasa gran parte del tiempo al aire libre, recorre secciones del Camino de Santiago, surfea y explora los Pirineos. “Tuvimos una calidad de vida realmente encantadora en Montecito, pero aquí es simplemente diferente. Tiene un ethos completamente distinto y un aumento significativo en la calidad de vida”, cerró.