Nueva ley de inmigración para casados con ciudadanos de EE.UU.: actualizaciones en agosto 2025

La ley de inmigración de Estados Unidos permite que las personas casadas con ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales soliciten visas y la green card por matrimonio. Para este 2025 presentaron cambios en algunos procedimientos. Estas son las actualizaciones en agosto.

Trámites para casados con ciudadanos de EE.UU.: actualizaciones para agosto de 2025

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) publicó el pasado 1º de agosto una guía actualizada en su Manual de Políticas para aclarar cómo debe ser la evaluación, verificación y adjudicación de las solicitudes de visa de inmigrante basadas en la familia.

Un familiar inmediato de un ciudadano estadounidense, como un cónyuge, puede convertirse en residente permanente legal con base en la relación si cumple con ciertos requisitos Pexels/Jeremy Wong

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) establece que los ciudadanos estadounidenses, los nacionales y los residentes permanentes pueden solicitar la inmigración de ciertos familiares extranjeros a Estados Unidos, mediante la presentación de una Petición de Familiar Extranjero (Formulario I-130).

Sin embargo, la agencia advierte que las solicitudes de visa fraudulentas o sin méritos disminuyen la confianza en las vías para obtener la residencia permanente legal basadas en la familia y “socavan el sistema de inmigración en Estados Unidos”.

Ante la situación, el Uscis señala que debe garantizar que los matrimonios y las relaciones familiares que califican sean genuinos, verificables y cumplan con todas las leyes aplicables.

Green card por matrimonio: los cambios recientes de Uscis

La nueva guía simplifica la política existente para brindar una claridad y coherencia a los funcionarios. “Esta actualización también proporciona orientación relacionada con las aprobaciones y denegaciones de peticiones de visa de inmigrante basadas en la familia", afirmaron.

El Uscis actualizó su Manual de Políticas con el objetivo de examinar los matrimonios y las relaciones familiares que califican con mayor rigurosidad Freepik

Las nuevas directrices entraron en vigor con la publicación y se aplican a las solicitudes pendientes o presentadas a partir de la fecha.

Esta actualización aclara ciertos requisitos para los inmigrantes de origen familiar, que incluyen a las personas casadas con ciudadanos, al:

Incorporar la orientación existente sobre los criterios generales de elegibilidad y los requisitos de presentación y documentación para peticiones de inmigrantes basadas en la familia.

y los requisitos de presentación y documentación para basadas en la familia. Explicar cómo la agencia juzga las solicitudes basadas en la familia que se presentan con relacionadas o como múltiples.

que se presentan con relacionadas o como múltiples. Explicar las circunstancias en las que autoriza al Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) a aceptar Formulario I-130 , presentado directamente en el extranjero por un ciudadano estadounidense para un familiar inmediato, incluidas las peticiones de militares estadounidenses y cierto personal del gobierno destacado o asignado fuera del país.

, presentado directamente en el extranjero por un ciudadano estadounidense para un familiar inmediato, incluidas las peticiones de y cierto personal del gobierno destacado o asignado fuera del país. Explicar cuándo el Uscis enviará una petición aprobada al Centro Nacional de Visas del DOS, incluidas las circunstancias en las que el beneficiario presentó una solicitud para ajustar su estatus , pero la agencia se entera de la inelegibilidad para hacerlo.

, pero la agencia se entera de la inelegibilidad para hacerlo. Aclarar cuándo se requieren entrevistas para peticiones de visa de inmigrante basadas en la familia.

para peticiones de visa de inmigrante basadas en la familia. Aclarar que pueden emitir un Aviso de Comparecencia si el extranjero es deportable.

Formularios de residencia permanente: cambios para peticiones familiares

Este 2025, el Uscis implementó actualizaciones relevantes en el proceso, como la actualización del Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus. El trámite requiere de completar la nueva edición (20/01/25), que es obligatoria desde el pasado 3 de abril.

El Uscis advierte que prioriza la evaluación y verificación rigurosas de las solicitudes de extranjeros Freepik

Formulario I-130 (Petición de familiar extranjero): la edición actual del 01/04/24 sigue válida, pero ahora incluye advertencias sobre fraude matrimonial y recordatorios sobre las opciones de procesamiento consular.

Además, ya no se aceptan pagos combinados para varios formularios, según advierte la agencia de inmigración.