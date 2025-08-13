Es cubano, tiene green card y la TSA lo detuvo en el aeropuerto de Miami al encontrar algo inesperado en su desayuno

Un pasajero cubano fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, por sus siglas en inglés) al descubrirse que llevaba ocultas 64 balas dentro de un envase de Nesquik sabor fresa. El hecho ocurrió el 25 de julio y fue descubierto por agentes de Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) durante una inspección secundaria de rutina.

Un pasajero cubano escondió 64 balas dentro de un envase de Nesquik

La TSA informó del caso en sus redes sociales con un tono irónico: “Un envase de mezcla para bebida sabor fresa resultó ser más ‘bang-bang’ que una mezcla para el desayuno. En lugar de un dulce polvo nostálgico, encontraron un guante relleno con 64 balas de punta hueca enterradas en un recipiente de sabor frutal ficticio”.

La TSA indicó que el pasajero había ocultado un guante lleno de 64 balas de punta hueca en una bebida Instagram: @tsa

El cubano se dirigía a la isla en un vuelo chárter, según indicó Martí Noticias. De acuerdo con una viajera que prefirió mantenerse en el anonimato, el pasajero “estaba vestido completamente de rojo, incluso los zapatos. Tenía un pasaporte cubano y una green card. Se lo llevaron aparte y luego comenzaron a hacer preguntas sobre él”.

Las balas estaban escondidas dentro de un guante de goma azul, ocultas en el polvo rosado del popular producto infantil. La agencia dijo: “Nos encanta una sorpresa de sabor, pero esa no fue una idea muy inteligente. De hecho, fue todo lo contrario”. Y añadió: “El peso anormal del contenedor levantó sospechas, lo que llevó a los agentes a examinarlo más a fondo”.

Tras el hallazgo, intervinieron los expertos en explosivos y se inició una investigación. Hasta el momento, no se reveló la identidad del pasajero.

Según la TSA, las balas incautadas eran de punta hueca, un tipo de munición diseñada para expandirse al impactar y causar un daño interno mayor Instagram: @tsa

De acuerdo con la TSA, las balas incautadas eran de punta hueca, un tipo de munición diseñada para expandirse al impactar y causar un daño interno mayor. Aunque es habitual en situaciones de defensa personal, su uso está limitado en conflictos armados debido a su alto poder lesivo.

¿Es legal transportar municiones en el avión?

Según informó la TSA en un comunicado de prensa, las municiones no están permitidas en el bolso de mano en vuelos comerciales dentro de Estados Unidos. Sin embargo, se puede transportar en el equipaje facturado, siempre y cuando se sigan ciertas condiciones específicas.

Las municiones no están permitidas en el equipaje de mano, pero sí cuando se documentan Freepic

Las reglas de la agencia indican que los cargadores de fusiles de fuego, ya sean llenos o vacíos, deben estar asegurados dentro de una caja o incluidos en un estuche rígido que contenga una pistola descargada. Mientras que los cartuchos para armas cortas deben estar embalados en cajas de fibra (como cartón), madera, plástico o metal, diseñadas específicamente para este fin, y el pasajero debe declararlas ante la aerolínea.

Los proyectiles pueden trasladarse en el mismo contenedor rígido, siempre que estén embalados conforme a lo indicado. A su vez, no está permitido usar cargadores para embalar cartuchos a menos que los cubran por completo.

A su vez, recomiendan consultar sobre las políticas específicas con la aerolínea antes de viajar, ya que algunas pueden imponer limitaciones adicionales o cobrar tarifas por el transporte de munición. Además, también deben considerarse las normativas vigentes, ya que las leyes relacionadas con la posesión y el traslado de armas de fuego varían entre gobiernos locales, estatales e internacionales.