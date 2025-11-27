Adiós a la doble escalera: la polémica norma que aprobó una ciudad de California para construir edificios más baratos

La ciudad de Culver City realizó una modificación en sus normas locales que cambia las reglas urbanísticas. A partir de la nueva disposición, se podrán construir edificios de seis pisos con una sola escalera. La medida, que tiene como objetivo mejorar la accesibilidad a viviendas, fue analizada por otras zonas de California y podría convertirse en una política que a largo plazo se repita en el estado.

Culver City cambia sus normas: edificios de 6 pisos con una sola escalera en California

La ciudad del condado de Los Ángeles se convirtió en la primera del Estado Dorado en aprobar una normativa del estilo. De acuerdo con Los Angeles Times, los impulsores de la modificación sostienen que favorece la construcción y permite aprovechar terrenos más pequeños para la disposición de viviendas.

La nueva norma de Culver City permite la construcción de edificios de seis pisos con una sola escalera Veja - Shutterstock

Hasta el momento, la gran mayoría de los códigos urbanísticos en Estados Unidos indican que los edificios de más de tres pisos deben tener dos o más escaleras conectadas por un pasillo. Concretamente, Culver City modifica esta normativa y permite hacerlo con espacio para una sola, lo que permite maximizar el espacio.

Los beneficios incluyen no solo un aumento esperado de los proyectos inmobiliarios por facilitar las condiciones, sino también que se generen viviendas más accesibles y amplias. El cálculo es que quitar el requisito de tener al menos dos escaleras permita recuperar un 7% de espacio para los apartamentos.

Sumado a esto, pueden utilizarse terrenos más pequeños que los que se usan en la actualidad y las viviendas tendrían más espacio. Estas ventajas se trasladarían también en una mayor asequibilidad para quienes vivan allí.

Los impulsores de la medida en Culver City consideran que ayudará a la construcción de edificios Shutterstock

Sin embargo, la ciudad de California dispuso algunas condiciones para que los edificios puedan acceder al requisito de tener solamente una escalera. Estos son:

Los pisos deben tener un máximo de 4000 pies cuadrados (371 metros cuadrados).

(371 metros cuadrados). Cada piso no puede tener más de cuatro unidades .

. Tienen que cumplir con ciertos requisitos adicionales de seguridad contra incendios.

Bomberos advierten riesgos por los edificios de una sola escalera en California

Más allá de que se espera que la medida traiga beneficios, los bomberos se oponen a estas iniciativas, ya que consideran que eliminar el requisito aumenta el peligro en casos de incendio. Ante la posibilidad de que se bloquee la vía de escape, consideran que es necesario contar con una segunda escalera para minimizar riesgos.

Bomberos de California expresaron críticas a la nueva norma sobre edificios en Culver City OLEKSII FILIPPOV - AFP

En ese sentido, el cuestionamiento también es que las medidas de seguridad adicionales que pide la ciudad no consideran la vida útil de los edificios. Ante una falla de cualquiera de ellas, argumentan que una situación puede complicarse rápidamente.

San Diego, Los Ángeles y San Francisco evalúan copiar la norma de Culver City

A pesar de ser el primer municipio que aprueba la norma, otras ciudades del Estado Dorado evaluaron iniciativas similares. De acuerdo con LAist, San Diego, Los Ángeles y San Francisco analizaron cambios para permitir las construcciones con una sola escalera.

Sin embargo, ninguna de ellas llegó al plazo requerido para concretarlas. Cualquier modificación de este estilo debía aprobarse antes de octubre, ya que allí fue cuando entró en vigor la ley AB 130 de California.

Según el texto, la norma congela ciertos puntos de los códigos urbanísticos locales, para que no puedan cambiarse por los próximos años.