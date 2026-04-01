Alerta por chocolates con Viagra: llaman a retirarlos de las tiendas de California y todo EE.UU.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) anunció que la empresa californiana Gear Isle retiró a nivel nacional chocolates vendidos en Estados Unidos tras detectar que contenían principios activos farmacológicos vinculados al sildenafil (Viagra) que no estaban declarados en el etiquetado.

Qué productos tenían sildenafil

La FDA comunicó que Gear Isle retiró los artículos de forma voluntaria tras detectar sildenafil y tadalafilo que no figuraban en el etiquetado de los productos.

Ambos compuestos se usan para la disfunción eréctil y actúan aumentando el flujo sanguíneo bajo estimulación Freepick

Ambos compuestos son principios activos farmacológicos utilizados en tratamientos para la disfunción eréctil.

Según explica el sitio especializado Urologic Surgeons of Washington, su mecanismo consiste en bloquear la fosfodiesterasa tipo 5, lo que permite una mayor circulación de sangre en determinadas zonas del cuerpo cuando existe estimulación.

Este efecto facilita la respuesta fisiológica necesaria para lograr una erección, aunque no incrementa el deseo sexual.

La empresa detectó estas sustancias en dos artículos distribuidos a nivel nacional por internet. Ambos se ofrecían como suplementos alimenticios en formato de chocolate.

Sobres de chocolate Gold Lion : código Universal de Producto (UPC, por sus siglas en inglés) 795847916279, con fecha de vencimiento del 06/2027.

: código Universal de Producto (UPC, por sus siglas en inglés) 795847916279, con fecha de vencimiento del 06/2027. Ilum Sex Chocolate: UPC 1002448578911, con fecha de vencimiento: 25/12/2027.

Qué es Gear Isle, la empresa que retiró los chocolates con sildenafil

La compañía, radicada en West Sacramento, California, se presenta como una pequeña empresa dedicada a la venta en línea de productos novedosos, con foco en potenciadores de la libido para hombres y mujeres.

El negocio comenzó en 2009 y funciona principalmente a través de internet, aunque dispone de una tienda física con opción de retiro coordinado.

La firma aclara que no fabrica los productos que comercializa y opera como minorista.

Gear Isle retiró voluntariamente los productos tras detectar sildenafil y tadalafilo fuera del etiquetado FDA

Qué riesgos presentan los chocolates con ingredientes no declarados

El comunicado de la FDA indicó que el consumo de estos productos puede representar un riesgo para la salud.

Señaló además que el sildenafil y el tadalafilo pueden interactuar con nitratos presentes en medicamentos recetados, como la nitroglicerina, y provocar una disminución significativa de la presión arterial que podría ser mortal.

A su vez, precisó que, dentro de la población masculina adulta, los hombres que utilizan nitratos para afecciones cardíacas son los que enfrentan mayor riesgo.

Hasta la fecha del anuncio, la empresa informó que no recibió reportes de eventos adversos relacionados.

Qué riesgos presentan los chocolates con ingredientes no declarados Jose Luis Magana - FR159526 AP

Los canales de contacto habilitados para los consumidores

La empresa notificará a sus clientes mediante una carta y gestionará devoluciones con reembolso completo. Además, indicó que quienes posean estos productos deben dejar de utilizarlos y devolverlos.

Para consultas, los consumidores pueden contactarse con el servicio al cliente:

Teléfono: 888-387-4753

Correo electrónico: info@gearisle.com

Horario: lunes a viernes de 10 hs a 16 hs (hora del Pacífico)

La compañía también recomendó consultar a un profesional de la salud ante cualquier problema relacionado con el uso del producto.

A su vez, las reacciones adversas o problemas de calidad pueden notificarse al programa MedWatch de la FDA. El organismo habilitó tres vías de reporte:

En línea: www.fda.gov/medwatch/report.htm

Por correo postal: formulario disponible en www.fda.gov/MedWatch/getforms.htm

Por fax: 1-800-FDA-0178