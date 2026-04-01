Invasión de moscas “come ojos”: en qué zonas de California están y cómo protegerte

Las autoridades de salud en California advirtieron sobre la presencia de moscas negras, conocidas como “come ojos”. Estos insectos afectan principalmente a los residentes de zonas agrícolas y áreas con presencia de ganado.

Zonas afectadas por las moscas “come ojos” de California

Las moscas se concentran principalmente en el Valle Central y regiones del sur del Estado Dorado, según informó Univision.

Asimismo, el clima cálido de la temporada actual favorece la reproducción rápida de esta plaga.

Entre las características de esta especie se encuentran:

Son muy pequeñas: 1 a 3 mm.

Su color es oscuro, de negro a marrón.

Son difíciles de ver individualmente, pero vuelan en grupos cerca del rostro.

Buscan la humedad de los ojos humanos y de los animales para alimentarse de proteínas.

para alimentarse de proteínas. Tienen una alta concentración en condados con mucha actividad ganadera . Además, su presencia se observa principalmente en parques y áreas recreativas al aire libre.

. Además, su presencia se observa principalmente en parques y áreas recreativas al aire libre. El crecimiento de su actividad ocurre durante las horas de sol intenso.

Sienten atracción por secreciones lagrimales y sudor facial.

Cómo identificar y tratar el contacto de las moscas “come ojos” en California

El contacto de la mosca “come ojos” provoca una irritación inmediata y enrojecimiento en el área afectada. Los pacientes reportan una sensación de ardor persistente tras el contacto con el insecto.

Ante el contacto de un insecto, es fundamental evitar frotar los ojos para prevenir lesiones en la córnea por la fricción.

Los médicos sugieren el uso de compresas frías para reducir la inflamación inicial de los párpados. Según WebMD, estas son las recomendaciones.

Lavarse las manos: antes de tocar el área afectada, es importante asegurarse de que las manos estén limpias para evitar la introducción de bacterias.

antes de tocar el área afectada, es importante asegurarse de que las manos estén limpias para evitar la introducción de bacterias. Enjuagar el ojo con agua: usar agua potable o solución salina para enjuagar suavemente el ojo afectado.

usar agua potable o solución salina para enjuagar suavemente el ojo afectado. Aplicar una compresa fría: colocarla sobre el ojo cerrado para reducir la hinchazón y aliviar el dolor.

colocarla sobre el ojo cerrado para reducir la hinchazón y aliviar el dolor. Evitar frotar o rascarse: aunque la picazón puede ser intensa, es clave evitarlo, ya que esto puede empeorar la inflamación y aumentar el riesgo de infección.

El uso de lentes de sol ajustados funciona como una barrera física eficaz contra estos insectos. Los especialistas recomiendan mantener la higiene facial constante para eliminar los rastros de humedad.

No solo en los ojos: lo que atrae a las moscas en California

Anais Medina Díaz, especialista de Mosquito and Vector Control District del Valle de San Gabriel, habló con Univision y aseguró que este tipo de moscas pueden tener contacto en todo el cuerpo. Sin embargo, los ojos son su zona preferida por sentirse atraídas por las secreciones lagrimales.

Además, frecuentemente vuelan a la altura del rostro y son casi imperceptibles a simple vista.

Se trata de un insecto muy difícil de captar en cámara por su tamaño minúsculo ANTHONY WALLACE - AFP

“Son muy pequeñas, más que los mosquitos. Y son diferentes, porque sus picaduras son muy dolorosas. Cuando una mosca negra de este tamaño nos muerde, lo sentimos inmediatamente”, explicó la especialista.