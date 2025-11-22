¿Adiós al dólar en Florida?: la nueva ley de Ron DeSantis que reconoce una antigua forma de pago

Florida dio un paso hacia el reconocimiento de metales preciosos como instrumentos monetarios. La ley HB 999, promulgada por el gobernador Ron DeSantis, modifica el panorama financiero estatal al incorporar el oro y la plata como medios de pago legales, aunque esta medida no elimina la vigencia del dólar estadounidense.

Cuándo entra en vigor la ley que reconoce el oro y la plata como medio de pago en Florida

La implementación completa de esta normativa está programada para el 1° de julio de 2026. Hasta esa fecha, se desarrollará la infraestructura regulatoria necesaria para operar con estos metales. La ley especifica que ninguna entidad estará obligada a aceptar estos pagos y mantiene el carácter voluntario de las transacciones.

Los metales deberán cumplir requisitos de pureza específicos:

99,5% para el oro

99,9% para la plata

Además, deben presentarse en formatos específicos como lingotes, barras o monedas bullion. Las piezas de joyería o artículos decorativos quedan excluidas de este reconocimiento monetario.

Cómo será el marco regulatorio para transacciones con metales preciosos

La ley HB 999 establece un sistema de custodia para facilitar las operaciones con metales preciosos. Los custodios autorizados deberán mantener instalaciones de máxima seguridad dentro del territorio floridano. Estas entidades estarán sujetas a supervisiones anuales por parte de la Oficina de Regulación Financiera estatal.

Las transacciones gubernamentales con oro y plata solo podrán realizarse mediante transferencias electrónicas a través de custodios registrados. Las entidades públicas tienen prohibido aceptar metales físicos como forma de pago. La medida busca agilizar los procesos administrativos y mantener controles adecuados.

Para las operaciones entre particulares y comercios, se prevé el uso de plataformas digitales que conviertan el valor de los metales a montos equivalentes en dólares. Los establecimientos comerciales podrán decidir libremente si incorporan este sistema de pago entre sus opciones disponibles para los clientes.

Los beneficios fiscales que implementará la ley HB 999

Uno de los aspectos más destacados de la legislación es la exención del impuesto estatal sobre ventas aplicable a la adquisición de metales que cumplan los estándares establecidos. Esta medida busca eliminar barreras fiscales para la utilización de oro y plata como instrumentos monetarios.

Los compradores que deseen adaptarse a esta exención tributaria deberán verificar que los metales adquiridos cumplen con los requisitos de pureza y formato. La ley establece que si la pureza está grabada en la pieza, se presume el cumplimiento de los estándares requeridos sin necesidad de verificación adicional.

Las instituciones financieras que operen como custodios deben informar claramente a sus clientes sobre las fluctuaciones de valor de los metales y sobre posibles obligaciones tributarias federales. Los metales almacenados no cuentan con la protección del seguro de depósitos federal, sino con seguros privados.

¿Cómo será el impacto en el sistema de Florida con el empleo del oro y la plata como medio de pago?

La implementación de esta ley representa la creación de un sistema financiero paralelo dentro del estado. La normativa enfatiza que no restringe el uso del dólar estadounidense como moneda de curso legal. El objetivo declarado es proporcionar alternativas adicionales al sistema monetario tradicional, no sustituirlo.

La infraestructura requerida para el almacenamiento y transferencia de metales preciosos generará nuevas actividades económicas especializadas. Se prevé la creación de empresas dedicadas exclusivamente a la custodia y administración de estos activos dentro del estado.

La adopción práctica de este sistema dependerá de la disposición de comercios y ciudadanos para utilizarlo. La ley establece un período de preparación hasta julio de 2026 para permitir el desarrollo de la infraestructura necesaria.