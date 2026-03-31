Acusan a un marine de robar misiles antitanque Javelin en California para venderlos en Arizona

Un militar de 23 años, Andrew Paul Amarillas, destinado a Camp Pendleton, permanece bajo custodia federal por el presunto robo de misiles y municiones. Las investigaciones señalan que habría sustraído armas de guerra en California para su posterior venta ilegal en Arizona.

La presunta operación de tráfico de armas de California a Arizona

El marine Amarillas se desempeñaba como técnico en municiones con acceso directo a explosivos y armamento restringido en la Escuela de Infantería del Oeste.

Según KTLA, el gran jurado presentó una denuncia formal tras detectar el transporte de sistemas de misiles Javelin hacia una red de cómplices.

Así se ve un misil Javelin, fabricado en Estados Unidos El Español

Según la investigación, se encontraron mensajes de texto comprometedores enviados por el acusado, quien habría ofrecido lanzadores de misiles a sus contactos en agosto del año pasado.

En esa ocasión, agentes encubiertos compraron una munición y confirmaron que los números de lote pertenecían a los registros de Camp Pendleton.

Así, las autoridades lograron recuperar al menos uno de los sistemas antitanque diseñados por Lockheed Martin y RTX Corp antes de su comercialización.

Sin embargo, advierten sobre la posible falta de hasta dos millones de cartuchos, según fiscales.

El acusado fue arrestado en Virginia

El marine fue arrestado en Virginia antes de iniciar una misión de protección en la Embajada de Estados Unidos en Myanmar, informó KTLA.

El pasado 26 de marzo, se declaró inocente ante los cargos de conspiración, robo y malversación de bienes del gobierno.

Un juez federal en Phoenix ordenó su detención sin derecho a fianza por considerar riesgo de fuga.

Además, el magistrado señaló el potencial del acusado para manipular pruebas o interferir con testigos clave dentro de la base militar.

Los misiles Javelin pueden ser cargados por un solo hombre Raytheon Missiles & Defense

La posesión de sistemas Javelin resulta ilegal para el público general debido a su capacidad para destruir tanques y fortificaciones. Por ahora, las agencias federales buscan más material sustraído de las instalaciones de San Diego.

Enviados a Ucrania: cómo funcionan los misiles Javelin de EE.UU.

Según AFP, un Javelin es un sistema de misiles antitanque guiado que tiene un alcance de 2700 yardas (2500 metros). Entre sus características están:

Puede ser operado por una sola persona o por un grupo de dos o tres soldados.

o por un grupo de dos o tres soldados. Tienen un costo aproximado de 170 mil dólares y un tiempo de vuelo de unos 14 segundos a 1800 yardas de distancia .

y un tiempo de vuelo de . Se usa para interceptar objetivos desde un lugar al cubierto.

Se trata de un arma que EE.UU. envió a Ucrania en 2022 (aproximadamente 300 unidades) para repeler los avances del ejército ruso.

Desde su lanzamiento, esta arma, con un peso aproximado de 48 libras (22 kilos), es considerada como uno de los sistemas de misiles guiados antitanque más avanzados del mundo.

Esto se debe, en parte, a que fue exportada a unos 20 países, entre los que se encuentran Australia, Francia y Gran Bretaña.