Adiós al ICE: la ciudad de California que le puso fin a un acuerdo de 2007 que facilitaba la detención de inmigrantes

Glendale, ciudad ubicada en el condado de Los Angeles, le puso fin a su contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que permitía alojar en cárceles locales a migrantes detenidos por autoridades federales. El acuerdo estaba vigente desde 2007 y se mantenía a pesar de que California se considera un “estado santuario” y de que el gobernador, Gavin Newsom, promueve leyes contrarias. Las crecientes detenciones de extranjeros resultaron en el fin del vínculo por parte de la ciudad.

Esta ciudad de California dio marcha atrás con su acuerdo con el ICE

Glendale anunció la finalización del acuerdo con la agencia federal el pasado domingo por la noche, tras los múltiples incidentes que ocurrieron en el condado de Los Ángeles tras los operativos migratorios que desataron protestas de extranjeros en varios puntos. “Esta decisión local refleja nuestros valores centrales: seguridad pública, transparencia y confianza comunitaria”, apuntaron las autoridades en un comunicado oficial.

El Departamento de Policía de Glendale finalizó un acuerdo con ICE que le permitía retener a migrantes detenidos X/@GlendalePD

Ahora, el Departamento de Policía de Glendale no hará cumplir las leyes de inmigración, pero sí cumplirá plenamente con la ley Senate Bill 54 (SB 54), que prohíbe a las fuerzas del orden locales utilizar recursos para la aplicación de las normativas federales.

Las autoridades explicaron que fue una decisión local que analizó consideraciones legales, operativas y comunitarias.

“La ciudad mantuvo un centro de detención altamente regulado, con los más altos estándares de calidad, que brinda dignidad a las personas detenidas temporalmente, garantizando acceso a alojamientos limpios, atención médica de guardia, visitas familiares y asesoría legal. Los detenidos obtuvieron la proximidad al debido proceso, algo que a menudo falta en centros de detención más remotos o privados”, remarcaron.

En ese sentido, manifestaron: “Reconocemos con pesar que algunas familias podrían tener ahora mayores dificultades para visitar a sus seres queridos detenidos por el ICE y que el acceso a asistencia legal podría ser más limitado en otros lugares”.

La decisión de Glendale busca cumplir plenamente con la ley SB 54 de California Foto: X @chikistrakiz

Sin embargo, resaltaron que el deber de la ciudad es garantizar que los residentes y negocios locales no sufran las consecuencias del comportamiento indisciplinado e ilegal de otras personas. "El Departamento de Policía de Glendale no hace cumplir la ley de inmigración. Esa no es su función, ni lo será jamás", aclararon.

Y concluyeron: “De ahora en adelante, el centro seguirá atendiendo las necesidades de las fuerzas del orden locales sin participar en los programas federales de detención”.

¿La decisión de Glendale con el ICE fue por la opinión pública?

La finalización del acuerdo llegó luego de que Los Angeles Times revelara la continuidad del convenio con ICE y se reabriera el debate sobre el rol de los centros de detención locales en California, un estado que en realidad limita la colaboración con autoridades migratorias federales.

En el comunicado, el gobierno de Glendale admitió que, a pesar de la transparencia y las salvaguardias que la ciudad mantuvo, la percepción pública del contrato con el ICE "se volvió divisoria”.

Glendale tenía el contrato con las autoridades federales desde 2007 Glendale California

“Si bien las opiniones sobre este tema pueden variar, la decisión de rescindir este contrato no tiene motivaciones políticas. Se basa en lo que esta ciudad defiende: seguridad pública, responsabilidad local y confianza", insistió la administración local.

A su vez, los funcionarios municipales destacaron que el Departamento de Policía de Glendale cuenta con el apoyo de los residentes y las empresas. “En este momento, nos conviene no permitir que esa confianza se vea socavada”, reconocieron.