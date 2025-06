Así fue la táctica que usó el ICE para la redada en el Home Depot de Paramount en California

Una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) provocó caos y temor entre trabajadores indocumentados y residentes del área de Paramount, en el condado de Los Ángeles. El operativo ocurrió en el estacionamiento de un Home Depot ubicado sobre Alondra Boulevard, donde agentes encubiertos descendieron de una camioneta sin identificación visible y comenzaron a detener personas sin advertencia previa. La intervención derivó en enfrentamientos con manifestantes y un clima de tensión que se extendió durante el fin de semana.

California: los detalles de la redada del ICE en el Home Depot

Los jornaleros que se encontraban en el lugar relataron a The Washington Post que todo comenzó cuando una camioneta blanca ingresó al estacionamiento. Algunos notaron que los ocupantes llevaban chalecos que parecían antibalas. Cuando el vehículo se detuvo, un grupo de agentes enmascarados descendió de golpe y se dirigió directamente hacia los trabajadores.

El operativo del ICE en Home Depot provocó masivas protestas de inmigrantes latinos Apu Gomes/Getty Images/AFP (Photo by Apu Gomes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) APU GOMES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Al grito de “¡La migra!”, muchos comenzaron a correr. Según los testimonios, los oficiales esposaron a quienes pudieron alcanzar, sin realizar preguntas ni verificar documentación. “Simplemente, agarraban a la gente. No hacen preguntas. No sabían si alguno de nosotros estaba en algún proceso migratorio”, contó Xóchitl, una inmigrante guatemalteca que presenció la escena desde un restaurante cercano.

Las consecuencias directas del operativo del ICE en Paramount

En los días siguientes, el número de trabajadores que volvieron al lugar fue mucho menor. Aun así, algunos decidieron regresar por necesidad económica. La presencia de guardias de seguridad privados aumentó y comenzaron a patrullar el estacionamiento, pidiendo a los jornaleros que se desplazaran a la vereda. Algunos incluso alertaban sobre movimientos sospechosos.

Las redes entre trabajadores se activaron. Repartidores de Amazon pasaban a avisar si había oficiales cerca. Entre los empleados comenzaron a circular rumores sobre nuevos operativos en esa zona.

Según Yasmeen Pitts O’Keefe, vocera de Investigaciones de Seguridad Nacional, 44 personas fueron arrestadas por violaciones migratorias y otra por obstrucción a la justicia ese día, informó ABC 7. Los agentes actuaron en distintos puntos del condado de Los Ángeles, incluyendo almacenes y zonas de trabajo habituales de jornaleros.

California: protestas, heridos y un operativo violento del ICE en Paramount

El sábado, manifestantes se reunieron frente al mismo Home Depot en rechazo a lo ocurrido. Lo que empezó como una protesta pacífica escaló rápidamente. Según constató Los Angeles Times, en medio de cánticos de “¡Fuera ICE”, agentes federales desplegaron granadas aturdidoras, bolas de pimienta y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Varias personas resultaron heridas: incluso una mujer terminó llena de sangre tras el impacto de un proyectil.

El momento en que manifestantes rodean a un vehículo de US Marshals

Un grupo rodeó un autobús del US Marshals que salía de la autopista. Intentaron bloquear su paso, y un agente respondió con gas lacrimógeno. A lo largo de Alondra Boulevard, se observaron carritos de Home Depot volcados, un contenedor azul de reciclaje desplazado y señales de disturbios. Algunos manifestantes quemaron una bandera estadounidense, mientras otros agitaban banderas mexicanas y arrojaban objetos contra los agentes.

Agentes antidisturbios de la Patrulla Fronteriza permanecieron en formación frente a un parque industrial cercano. En uno de los registros audiovisuales se observó a manifestantes recogiendo cápsulas de gas del suelo y devolviéndolas hacia las fuerzas de seguridad. Según consignó ABC 7, un letrero levantado por los manifestantes decía: “Ningún ser humano es ilegal”.

La reacción local al operativo del ICE en el condado de Los Ángeles

Las autoridades locales aseguraron no haber participado del operativo. El Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles afirmó que su rol fue limitado al control de tránsito. La alcaldesa de Paramount, Peggy Lemons, por su parte, expresó preocupación por la falta de comunicación por parte del gobierno federal. “Pensar que no habría un aumento del miedo ni consecuencias por parte de la comunidad no me parece una buena preparación”, declaró, según LA Times.

La publicación de la congresista Nanette D. Barragán X @RepBarragan

Líderes políticos como la congresista Nanette D. Barragán también cuestionaron las acciones del ICE. “Esto es inaceptable. Exigiremos respuestas y rendición de cuentas”, escribió en redes sociales. Mientras tanto, las autoridades federales advirtieron que las operaciones continuarían durante el fin de semana.