Alcalde de San Diego sobre su alianza con Newsom: “Podemos conectar a más personas sin hogar con refugios”

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció la renovación de los acuerdos de colaboración con San Diego, Ontario y San Bernardino para continuar con el retiro de campamentos instalados junto a las carreteras estatales. La medida amplía a 13 las alianzas entre el estado y los gobiernos locales para coordinar operativos de limpieza, facilitar el acceso a refugios y fortalecer la asistencia destinada a personas en situación de calle.

Newsom amplía las alianzas con ciudades de California

Según informó la oficina del gobernador en un comunicado oficial, estas iniciativas forman parte del Programa de Delegación de Mantenimiento de Campamentos (CDMA, por sus siglas en inglés), que permite a las ciudades trabajar junto con el Departamento de Transporte de California (Caltrans, por sus siglas en inglés) para intervenir en terrenos bajo jurisdicción estatal.

“Podemos continuar este importante trabajo juntos, consolidar los avances logrados, conectar a más personas sin hogar con refugios y servicios, y ofrecer corredores de autopistas más seguros y limpios para todos los que viven, trabajan y transitan por San Diego”, afirmó el alcalde Todd Gloria.

Los convenios autorizan a las administraciones locales a realizar tareas de aseo y mantenimiento en corredores viales estatales en coordinación con Caltrans.

Los operativos incluyen el retiro de asentamientos, la recolección de basura y escombros, el control de la vegetación y la eliminación de grafitis en distintos tramos de las autopistas.

A estas incorporaciones se suman los convenios ya vigentes con San Francisco, Fresno, San José, Santa Mónica, Riverside, Santa Ana, Commerce, Paramount, Santa Fe Springs y Claremont.

“Nuestras alianzas deben seguir dando resultados: contribuir a mantener las carreteras limpias y abordar el grave problema de las personas sin hogar en nuestro estado”, sostuvo Newsom.

Los operativos incluyen el retiro de asentamientos, la recolección de basura y escombros, el control de la vegetación y la eliminación de grafitis Freepik

San Diego destacó el trabajo conjunto con el estado

Para Todd Gloria, la continuidad del convenio permitirá reforzar la asistencia a las personas que viven en situación de calle. Además, afirmó que genera un mayor acceso a refugios y servicios sociales.

Las autoridades de Ontario y San Bernardino coincidieron en que esta coordinación facilitará una respuesta más rápida en las áreas administradas por Caltrans y ampliará el contacto de las personas afectadas con programas de vivienda y apoyo.

Cuántos asentamientos retiró California

El estado informó que Caltrans retiró cerca de 26,5 mil campamentos ubicados junto a las carreteras desde julio de 2021. En ese mismo período, las cuadrillas recolectaron alrededor de 457 mil yardas cúbicas (unos 349 mil metros cúbicos) de basura y escombros en distintos puntos de la red vial.

Las intervenciones priorizan aquellos lugares que representan riesgos para la seguridad vial o la salud pública. La renovación de estos convenios forma parte de una política que cuenta con los siguientes proyectos:

Inversiones en vivienda

Ampliación de refugios temporales

Programas de salud mental

Mayor coordinación con las administraciones locales.

El estado informó que Caltrans retiró cerca de 26,5 mil campamentos ubicados junto a las carreteras desde julio de 2021 Gregory Bull - AP

Según datos difundidos por el estado, entre 2024 y 2025 California incorporó 15.013 nuevas plazas permanentes para personas sin hogar, al pasar de 208.794 a 223.807 camas disponibles durante todo el año.

Además, destinó US$109,6 millones para construir 278 viviendas permanentes con servicios de apoyo en distintas comunidades.

De acuerdo con estadísticas federales citadas por la oficina del gobernador, el estado registró entre 2023 y 2025 la mayor reducción de personas sin hogar del país. En ese período, la cantidad de personas en esa situación disminuyó en 8391, una baja del 6,8%.