Alerta en California: Los Ángeles puede llegar a 100°F el sábado y la ola de calor se extendería hasta mitad de octubre

El verano boreal terminó en el calendario, pero las temperaturas extremas siguen en el sur de California. Una ola de calor prolongada comenzará este viernes y podría extenderse durante buena parte de octubre, con el área de Los Ángeles entre las zonas que enfrentarán los registros más elevados.

Los Ángeles: comienza el calor extremo y tendrá su pico este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de Los Ángeles/Oxnard anticipa una ola de calor de larga duración.

Según el organismo, las condiciones cálidas comenzarán este viernes y continuarán durante toda la próxima semana, con la posibilidad de que algunos sectores mantengan temperaturas todavía más elevadas hacia mediados de mes.

Distintas zonas de California tendrán temperaturas entre 15°F y 20°F (9°C y 11°C) por encima de los valores normales. El sábado será uno de los días más calurosos, con cifras de tres dígitos en sectores de los condados de Los Ángeles y Ventura.

El centro de Los Ángeles podría alcanzar 100°F (38°C), mientras que Pasadena también podría llegar a ese nivel. Por su parte, Ojai podría alcanzar 102°F (39°C) y Paso Robles 101°F (38°C).

California enfrenta una ola de calor prolongada

La oficina del NWS en Los Ángeles explicó en su discusión de pronóstico del viernes que se espera una ola de calor “muy peligrosa y de larga duración”, que comenzará durante esta jornada y continuará al menos durante la próxima semana.

El episodio de calor podría prolongarse hasta mediados de octubre, aunque todavía no existe una fecha clara para su finalización

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para Los Ángeles y otras zonas temperaturas entre 9°C y 11°C (15°F a 20°F) por encima de los valores habituales para la época NWS

El organismo señaló que no hubo cambios significativos respecto de las previsiones anteriores y que el patrón atmosférico favorecerá temperaturas extremadamente altas en distintas partes de California.

El principal factor detrás del episodio será un fuerte sistema de alta presión que se instalará sobre el Pacífico oriental y el oeste de Estados Unidos.

A esto se sumará un patrón de vientos provenientes del interior, aunque el organismo aclaró que no se tratará de un episodio clásico de Santa Ana, debido a que el soporte en niveles altos de la atmósfera no será suficiente para generar vientos fuertes y persistentes.

El escenario será suficiente para favorecer un calentamiento considerable, incluso en zonas cercanas al océano. De acuerdo con el NWS, el calor alcanzará las playas, al menos en las áreas al sur de Point Conception.

El organismo prevé que los valles más cálidos alcancen entre 102°F y 107°F (39°C y 42°C) durante el episodio. En las áreas costeras situadas entre Santa Bárbara y Los Ángeles, se esperan temperaturas de entre 90°F y 98°F (32°C y 37°C).

Ola de calor en California: piden extremar las precauciones

El NWS mantiene una advertencia de calor extremo que comenzó este viernes y permanecerá vigente hasta las 20 hs de la noche del jueves para numerosas zonas del área de Los Ángeles y regiones cercanas.

El NWS explicó que el fenómeno es impulsado por un fuerte sistema de alta presión sobre el Pacífico oriental y el oeste de Estados Unidos NWS

Para otros sectores del sur de California existe una alerta de calor que comenzará el sábado y se extenderá hasta el domingo por la noche.

En declaraciones recogidas por Los Angeles Times, el NWS aconsejó beber abundante líquido, permanecer en espacios con aire acondicionado, evitar la exposición directa al sol y controlar especialmente a familiares y vecinos.

El organismo también advirtió sobre los riesgos dentro de los vehículos. Las autoridades recomiendan no dejar niños pequeños ni mascotas en automóviles sin supervisión, debido a que el interior puede alcanzar temperaturas peligrosas en cuestión de minutos.