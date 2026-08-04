Oficial: Nueva York, Nueva Jersey, California e Illinois demandan juntos a Trump por sus “aranceles ilegales”

Un grupo de 25 estados de Estados Unidos volvió a llevar a los tribunales al gobierno de Donald Trump por los aranceles. La coalición, que incluye a Nueva York, Nueva Jersey, California e Illinois, sostiene que la Casa Blanca utilizó un argumento distinto para restablecer gravámenes que ya fueron rechazados por la Corte Suprema, por lo que considera que las medidas exceden las facultades legales del Ejecutivo.

25 estados de EE.UU. demandaron al gobierno federal por los aranceles

La nueva acción judicial fue presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. y apunta contra los aranceles anunciados por la administración Trump durante julio. Según los estados demandantes, estas medidas constituyen un intento de reemplazar los impuestos a las importaciones que la Corte Suprema anuló en febrero, cuando determinó que el presidente no tenía autoridad para imponerlos con la legislación invocada en ese momento.

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De acuerdo con NBC News, los fiscales generales consideran que la nueva estrategia es un pretexto para mantener una política comercial que ya fue declarada ilegal. La demanda sostiene que, después de perder el caso ante la Corte Suprema, el gobierno federal recurrió a un mecanismo jurídico diferente para volver a aplicar gravámenes de dos dígitos sobre productos provenientes de decenas de socios comerciales.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, aseguró que el gobierno republicano “está intentando nuevamente aumentar ilegalmente los impuestos a familias y empresas mediante una nueva ronda de aranceles” luego del revés sufrido ante el máximo tribunal del país norteamericano.

La funcionaria sostuvo que la demanda busca impedir que el Ejecutivo vuelva a imponer costos adicionales a consumidores y compañías por una vía que, según los estados, no respeta los límites establecidos por la legislación federal.

Los estados de EE.UU. que impulsan la demanda contra los aranceles

La coalición está integrada por 25 estados. Además de Nueva York, Nueva Jersey, California e Illinois, también participan:

Arizona

Colorado

Connecticut

Delaware

Hawái

Kentucky

Massachusetts

Maryland

Maine

Michigan

Minnesota

Nevada

Nuevo México

Carolina del Norte

Oregon

Pensilvania

Rhode Island

Virginia

Vermont

Washington

Wisconsin

La reacción de Trump a la decisión de la Corte Suprema sobre los aranceles en EE.UU.

De acuerdo con CBS News, casi todos los estados que forman parte de la demanda tienen gobernadores demócratas y sostienen que la administración federal volvió a exceder los límites de su autoridad al imponer una nueva ronda de aranceles de alcance global. El fiscal general de California, Rob Bonta, afirmó que esta es la tercera ocasión en que recurren a la justicia para cuestionar la política comercial del presidente.

La justificación legal de Trump para los nuevos aranceles

La nueva disputa gira en torno al uso de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una norma que permite al presidente aplicar aranceles u otras sanciones cuando determina que un país incurre en prácticas comerciales desleales.

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El gobierno federal argumentó que los nuevos gravámenes responden a la falta de acciones suficientes por parte de numerosos socios comerciales para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzado.

Con ese fundamento, el gobierno estableció aranceles de entre el 10% y el 12,5% para alrededor de 60 economías, responsables de más del 99% de las importaciones estadounidenses, según la explicación oficial recogida por NBC News.