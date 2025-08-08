Buenas noticias de Gavin Newsom para estudiantes: el anuncio que promete potenciar el empleo en California con la IA

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció acuerdos con cuatro reconocidas empresas tecnológicas del sector de la Inteligencia Artificial (IA). Este anuncio significa buenas noticias para los estudiantes y trabajadores, que recibirán capacitación.

Newsom anuncia acuerdos para mejorar el empleo en California

En colaboración con Google, Adobe, IBM y Microsoft, el estado ayudará a capacitar a la fuerza laboral de California para una amplia gama de empleos en IA. Los acuerdos también incluyen la preparación de estudiantes de noveno a doceavo grado, colegios comunitarios y Universidades Estatales para ocupar carreras bien remuneradas en estos campos.

En un comunicado de la oficina del gobernador, señalan que estos acuerdos permitirán que las escuelas y los socios de la industria colaboren para "facilitar que los estudiantes desarrollen las habilidades necesarias para la transición del aula al mundo laboral".

Newsom comentó: “La IA es el futuro, y debemos mantenernos a la vanguardia, asegurándonos de que nuestros estudiantes y personal estén preparados para liderar el camino. Estamos preparando hoy a los innovadores del mañana”.

El gobernador añadió que el acceso equitativo a las herramientas de capacitación laboral de última generación es una estrategia importante que California implementa para generar oportunidades económicas.

Con el acuerdo se apoyará a profesores y estudiantes de los sistemas de colegios comunitarios y de la Universidad Estatal de California FRIMU EUGEN - Freepik

Con la iniciativa se apoyará a profesores y estudiantes de colegios comunitarios y de la Universidad Estatal de California. También permitirá a las secundarias de todo el estado modernizar su oferta curricular para brindar herramientas de inteligencia artificial, oportunidades de networking y pasantías, y acceso a tecnología de vanguardia.

“Esta colaboración impulsará avances significativos en oportunidades educativas, desarrollo económico, mejora de la fuerza laboral e innovación para todos los californianos. Las soluciones son voluntarias y las empresas las pondrán a disposición de las escuelas e instituciones sin costo alguno”, indican.

Adobe, Google, IBM y Microsoft han desarrollado varios programas que comparten con instituciones educativas de todo el estado, lo que incluye:

El suministro de software de inteligencia artificial de vanguardia

El intercambio de experiencia a medida que los educadores actualizan sus planes de estudio para incorporar la tecnología más reciente.

El apoyo a iniciativas educativas y de investigación conjunta.

Adobe, Google, IBM y Microsoft en California: oportunidades para estudiantes y trabajadores

De acuerdo con datos del gobierno estatal, California alberga a 33 de las 50 principales empresas privadas de IA del mundo. Destacan que la cifra refleja el liderazgo del estado en el ámbito de la GenAI (inteligencia artificial generativa) y destaca la importancia de que la entidad mantenga oportunidades económicas para estudiantes e integre estas colaboraciones en los sistemas educativos estatales.

Adobe, Google, IBM y Microsoft han desarrollado varios programas que comparten con instituciones educativas de todo el estado Freepik

Los acuerdos recién firmados también contribuirán a garantizar que el estado siga como un destino elegido por las empresas de innovación reconocidas en todo el mundo, con especial énfasis en el apoyo a las startups, que se han convertido en un componente fundamental del motor económico de la entidad.

“Reconociendo que GenAI es solo la punta de la lanza en el mundo de las tecnologías emergentes, el estado está poniendo mayor énfasis en mejorar las habilidades de los estudiantes para mantenerlos competitivos en la fuerza laboral actual y garantizar que utilicen estas tecnologías emergentes de manera segura y responsable”, señalan.