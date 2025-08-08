Buenas noticias para los residentes de Sacramento, California: el calendario de pagos de US$725

El programa piloto de apoyo económico de Family First (FFESP, por sus siglas en inglés) busca apoyar a las familias en Sacramento, California, con un pago de US$725 al mes, durante un año. Este es el calendario de la iniciativa que resulta una buena noticia para los residentes con bajos ingresos del condado.

El calendario de pagos de FFESP

Los anotados recibirán US$725 cada mes, durante 12 meses. El programa piloto será administrado y facilitado por United Way California Capital Region, en colaboración con el Departamento de Servicios para Niños, Familias y Adultos del condado de Sacramento (Dcfas, por sus siglas en inglés).

Los fondos proporcionados a través de este programa piloto se destinan a promover el bienestar infantil y familiar Freepik

De acuerdo con el sitio oficial del programa, estas son las fechas de pago:

El primer pago se emitió el pasado 15 de junio de 2025

El último abono se realizará el 15 de julio de 2026

Los beneficiarios debieron elegir entre solicitar una tarjeta de débito a través de Usio o abrir una cuenta bancaria de SAFE Credit Union para recibir los fondos del FFESP.

“No es necesario tener una cuenta bancaria para participar. Los pagos se enviarán directamente a las tarjetas de débito de Usio o a las cuentas bancarias de SAFE el día 15 de cada mes”, señalan.

Quienes reciban estos abonos, tienen la libertad de elegir cómo gastar mejor el dinero para satisfacer las necesidades de su familia. No necesitan hacer nada para recibir los ingresos ni están obligados a participar en ningún servicio.

Si embargo, advierten que si la familia se muda permanentemente fuera del estado o más tarde se determina que no cumple con los criterios del FFESP, será necesario suspender el ingreso.

Los beneficiarios debieron elegir entre solicitar una tarjeta de débito o abrir una cuenta bancaria (Pixabay)

Qué es el programa piloto de apoyo económico de Family First

Se trata de una iniciativa para apoyar con ingresos garantizados a los padres/tutores legales que cuidan a niños de hasta cinco años, en ciertos códigos postales del condado de Sacramento, que se encuentran por debajo del 200% del nivel federal de pobreza.

Fueron seleccionados 200 participantes al azar. Uno de los objetivos del FFESP es evaluar cómo la provisión de ingresos garantizados a la población elegible afecta a las familias a lo largo del tiempo.

Además, las familias tendrán acceso a servicios de apoyo, como conexión con organizaciones comunitaria, acceso a asesoramiento financiero personalizado, seminarios financieros mensuales y grupos de apoyo entre pares.

El programa se financia principalmente a través de la Subvención Estatal en Bloque otorgada por el Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS) al Dcfas y fondos privados.

El programa busca apoyar con ingresos garantizados a los padres/tutores legales que cuidan a niños de cero a cinco años Freepik

Cómo saber si fue seleccionado para la ayuda de US$725

El personal de FFESP se debió poner en contacto con los seleccionados para informarles de la aceptación por correo electrónico, teléfono y mensaje de texto, a partir de la semana del 5 de mayo de 2025. Si un agente se comunicó y no recibió respuesta del beneficiario, la plaza se pudo haber asignado a otro participante.

“Si el personal de FFESP no se pone en contacto con usted para informarle sobre la selección condicional antes del 6 de junio de 2025, esto indica que su solicitud no fue elegida mediante el proceso de selección aleatoria”, indican para quienes se postularon en la solicitud que cerró en abril.