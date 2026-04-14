Buenas noticias en California: Newsom anuncia US$145 millones para reducir la falta de vivienda
Se asignaron nuevos fondos a ocho regiones para ampliar programas habitacionales y servicios, con controles sobre el uso del dinero y metas vinculadas a resultados
- 4 minutos de lectura'
El gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó la distribución de 145,4 millones de dólares para fortalecer las políticas destinadas a personas sin hogar. Los recursos forman parte del programa de Vivienda, Asistencia y Prevención para Personas sin Hogar (HHAP, por sus siglas en inglés), orientado a financiar soluciones habitacionales y servicios de apoyo.
Cómo se distribuirán los fondos y cuáles son las prioridades del programa
El esquema de financiamiento establece que el 80% de los recursos debe destinarse a viviendas permanentes o temporales. Esto incluye tanto unidades habitacionales como refugios y asistencia para el acceso a alquileres.
La asignación alcanza a ocho regiones del estado. El objetivo es sostener intervenciones locales para reducir la cantidad de personas en situación de calle.
“Estamos realizando inversiones cruciales a través de programas que ayudan a las comunidades locales a ampliar la oferta de vivienda, fortalecer los servicios y brindar un mejor apoyo a las personas sin hogar", dijo Gavin Newsom en un comunicado oficial.
“Pero esto no es suficiente: debemos invertir en programas y gobiernos locales que produzcan resultados reales”, señaló el gobernador.
Las regiones donde se distribuirán los fondos
Los fondos de US$145,4 millones anunciados por el gobernador Newsom se distribuirán entre las siguientes ocho regiones de California:
- Condado de Santa Clara: recibirá casi US$49,9 millones, la asignación más grande de este grupo, destinada a la sostenibilidad de viviendas interinas y servicios de apoyo.
- Condado de Orange: se le asignaron US$35,1 millones para actividades de realojamiento rápido, operación de refugios y creación de unidades de vivienda para jóvenes.
- Condado de Sacramento: recibirá US$31,7 millones para programas de prevención, refugios de emergencia e intervenciones para jóvenes en transición.
- Condado de Riverside: obtendrá US$20,4 millones para costear operaciones de refugios, vales de hotel/motel y asistencia financiera para mudanzas.
- Condado de Solano: se le otorgarán casi US$4,1 millones para mantener soluciones de vivienda interina existentes y programas de navegación de vivienda.
- Condado de Yolo: recibirá más de US$2,2 millones para servicios de vivienda permanente con apoyo, asistencia de alquiler a corto plazo y alcance callejero.
- Condado de Lake: obtendrá US$1,4 millones para apoyar las operaciones de su refugio de emergencia y brindar asistencia para el pago inicial de alquiler.
- Condado de Yuba: recibirá casi US$600 mil específicamente para expandir y mejorar su infraestructura de vivienda interina actual.
Estas asignaciones siguen a una entrega previa de fondos realizada a principios de año para las regiones de Los Ángeles, San Diego y San Francisco.
Alcance del programa HHAP en California
El programa HHAP funciona como un sistema de subvenciones que involucra a condados, ciudades y organizaciones regionales. Su implementación busca facilitar el acceso a vivienda estable y reducir el riesgo de perderla.
Según datos oficiales, más de 100 mil personas en California lograron acceder a una vivienda permanente a través de estas políticas. Además, el programa forma parte de una estrategia más amplia con múltiples rondas de financiamiento.
Desde su creación, el estado destinó cerca de US$5000 millones a iniciativas vinculadas con la falta de vivienda. Las inversiones incluyeron también desarrollos habitacionales y servicios complementarios.
“Al invertir en soluciones colaborativas y de eficacia comprobada que previenen y abordan la falta de hogar, fortalecemos los sistemas locales, ampliamos el acceso a una vivienda estable y garantizamos que nuestras comunidades puedan brindar un apoyo significativo a los californianos que más lo necesitan”, dijo Tomiquia Moss, secretaria de la Agencia de Negocios, Servicios al Consumidor y Vivienda.
Cuáles son las condiciones para el uso del dinero
Las jurisdicciones deben demostrar avances concretos en la reducción de las personas sin hogar para acceder y mantener los fondos.
Entre las medidas se incluye la posibilidad de recuperar recursos asignados si no se verifican resultados. También se exige que los proyectos cumplan con criterios vinculados a la disponibilidad de viviendas.
Además, el plan contempla la ampliación de servicios de salud mental mediante programas financiados. También se implementan acciones para intervenir en campamentos y conectar a las personas con asistencia.
El gobierno de California anticipó una nueva ronda del programa HHAP con un presupuesto proyectado de US$500 millones. Esta etapa incluirá criterios adicionales de evaluación para los beneficiarios.
- 1
Viamo entró en concurso preventivo: despidos, cierres e importaciones
- 2
La Anmat retiró del mercado el lote de un perfume tras detectar irregularidades en su elaboración
- 3
Dura una hora, domina el ranking de Netflix a nivel mundial y ya es tendencia en la Argentina
- 4
Por qué el precio del usado se convirtió en el nuevo problema del mercado inmobiliario: “Tiene un atraso de casi el 30%”