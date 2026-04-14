Buenas noticias en California: Newsom anuncia US$145 millones para reducir la falta de vivienda

El gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó la distribución de 145,4 millones de dólares para fortalecer las políticas destinadas a personas sin hogar. Los recursos forman parte del programa de Vivienda, Asistencia y Prevención para Personas sin Hogar (HHAP, por sus siglas en inglés), orientado a financiar soluciones habitacionales y servicios de apoyo.

Cómo se distribuirán los fondos y cuáles son las prioridades del programa

El esquema de financiamiento establece que el 80% de los recursos debe destinarse a viviendas permanentes o temporales. Esto incluye tanto unidades habitacionales como refugios y asistencia para el acceso a alquileres.

Newsom condicionó la entrega de los fondos a que los gobiernos locales demuestren resultados reales y cumplan con las leyes de vivienda estatales Foto Facebook Governor Newsom

La asignación alcanza a ocho regiones del estado. El objetivo es sostener intervenciones locales para reducir la cantidad de personas en situación de calle.

“Estamos realizando inversiones cruciales a través de programas que ayudan a las comunidades locales a ampliar la oferta de vivienda, fortalecer los servicios y brindar un mejor apoyo a las personas sin hogar", dijo Gavin Newsom en un comunicado oficial.

“Pero esto no es suficiente: debemos invertir en programas y gobiernos locales que produzcan resultados reales”, señaló el gobernador.

Las regiones donde se distribuirán los fondos

Los fondos de US$145,4 millones anunciados por el gobernador Newsom se distribuirán entre las siguientes ocho regiones de California:

Condado de Santa Clara : recibirá casi US$49,9 millones , la asignación más grande de este grupo, destinada a la sostenibilidad de viviendas interinas y servicios de apoyo.

: recibirá casi , la asignación más grande de este grupo, destinada a la sostenibilidad de viviendas interinas y servicios de apoyo. Condado de Orange : se le asignaron US$35,1 millones para actividades de realojamiento rápido, operación de refugios y creación de unidades de vivienda para jóvenes.

: se le asignaron para actividades de realojamiento rápido, operación de refugios y creación de unidades de vivienda para jóvenes. Condado de Sacramento : recibirá US$31,7 millones para programas de prevención, refugios de emergencia e intervenciones para jóvenes en transición.

: recibirá para programas de prevención, refugios de emergencia e intervenciones para jóvenes en transición. Condado de Riverside : obtendrá US$20,4 millones para costear operaciones de refugios, vales de hotel/motel y asistencia financiera para mudanzas.

: obtendrá para costear operaciones de refugios, vales de hotel/motel y asistencia financiera para mudanzas. Condado de Solano : se le otorgarán casi US$4,1 millones para mantener soluciones de vivienda interina existentes y programas de navegación de vivienda.

: se le otorgarán casi para mantener soluciones de vivienda interina existentes y programas de navegación de vivienda. Condado de Yolo : recibirá más de US$2,2 millones para servicios de vivienda permanente con apoyo, asistencia de alquiler a corto plazo y alcance callejero.

: recibirá más de para servicios de vivienda permanente con apoyo, asistencia de alquiler a corto plazo y alcance callejero. Condado de Lake : obtendrá US$1,4 millones para apoyar las operaciones de su refugio de emergencia y brindar asistencia para el pago inicial de alquiler.

: obtendrá para apoyar las operaciones de su refugio de emergencia y brindar asistencia para el pago inicial de alquiler. Condado de Yuba: recibirá casi US$600 mil específicamente para expandir y mejorar su infraestructura de vivienda interina actual.

Estas asignaciones siguen a una entrega previa de fondos realizada a principios de año para las regiones de Los Ángeles, San Diego y San Francisco.

La iniciativa busca mantener la tendencia de reducción del desamparo en las calles X @GyeLive

Alcance del programa HHAP en California

El programa HHAP funciona como un sistema de subvenciones que involucra a condados, ciudades y organizaciones regionales. Su implementación busca facilitar el acceso a vivienda estable y reducir el riesgo de perderla.

Según datos oficiales, más de 100 mil personas en California lograron acceder a una vivienda permanente a través de estas políticas. Además, el programa forma parte de una estrategia más amplia con múltiples rondas de financiamiento.

Desde su creación, el estado destinó cerca de US$5000 millones a iniciativas vinculadas con la falta de vivienda. Las inversiones incluyeron también desarrollos habitacionales y servicios complementarios.

“Al invertir en soluciones colaborativas y de eficacia comprobada que previenen y abordan la falta de hogar, fortalecemos los sistemas locales, ampliamos el acceso a una vivienda estable y garantizamos que nuestras comunidades puedan brindar un apoyo significativo a los californianos que más lo necesitan”, dijo Tomiquia Moss, secretaria de la Agencia de Negocios, Servicios al Consumidor y Vivienda.

Estos recursos forman parte del programa HHAP, el cual prioriza el financiamiento de viviendas permanentes y refugios temporales junto con servicios de apoyo integral Imagen compuesta

Cuáles son las condiciones para el uso del dinero

Las jurisdicciones deben demostrar avances concretos en la reducción de las personas sin hogar para acceder y mantener los fondos.

Entre las medidas se incluye la posibilidad de recuperar recursos asignados si no se verifican resultados. También se exige que los proyectos cumplan con criterios vinculados a la disponibilidad de viviendas.

Además, el plan contempla la ampliación de servicios de salud mental mediante programas financiados. También se implementan acciones para intervenir en campamentos y conectar a las personas con asistencia.

El gobierno de California anticipó una nueva ronda del programa HHAP con un presupuesto proyectado de US$500 millones. Esta etapa incluirá criterios adicionales de evaluación para los beneficiarios.