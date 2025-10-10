California tiene un nuevo feriado oficial: cuál es el origen y qué significa Diwali

California es el tercer estado de Estados Unidos en designar Diwali como feriado oficial. La ley, firmada por el gobernador Gavin Newsom, entrará en vigor el 1° de enero de 2026, y autoriza el cierre de escuelas públicas y colegios. También permite que los empleados estatales opten por tomarse el día libre para celebrar la festividad.

Diwali, el nuevo feriado oficial de California

California es el tercer estado estadounidense en designar Diwali como feriado estatal oficial. Pensilvania fue el primero en 2024, seguido por Connecticut a comienzos de este año, informó AP News.

Durante el Diwali se deben encender "diyas", lámparas de aceite o faroles de papel (Instagram/@puspanjali_602)

El gobernador Gavin Newsom promulgó una ley que entrará en vigor el 1° de enero de 2026, la cual permite el cierre de escuelas y autoriza a los empleados estatales a tomarse el día libre. Ash Kalra, demócrata de San José, y Darshana Patel, asambleísta de San Diego, presentaron el proyecto de ley.

San José, ciudad del Silicon Valley, cuenta con una considerable población indoamericana. Según una encuesta de Pew Research Center de 2025, de los 4,9 millones de habitantes de origen indio del país (el 20 %), unos 960.000 viven en California. Organizaciones hindúes estadounidenses, como la Fundación Hindú Americana y la Coalición de Hindúes en Norteamérica, promovieron la aprobación de la ley.

Cuál es el origen de Diwali

El Diwali se celebra de forma tan extendida que no existe una historia única sobre su origen. Aunque cada religión tiene su propia narrativa acerca de esta fiesta, todas representan la victoria del bien sobre el mal, según National Geographic.

El Diwali es celebrado por diversos grupos religiosos en la India y simboliza ampliamente el triunfo de la luz sobre la oscuridad (Instagram/@juliaglobaledu)

En el hinduismo, considerada la religión viva más antigua del mundo (data del segundo milenio a.C.), existen varias versiones sobre el origen del Diwali. Se trata de relatos épicos sobre una victoria lograda por hombres considerados encarnaciones del dios hindú Vishnu, quien sustenta el universo y restaura el equilibrio entre el bien y el mal en tiempos difíciles.

El Diwali no se limita a una única leyenda. Su significado y origen varían en las distintas regiones de la India, y también es celebrado por otras fes, lo que enriquece su tapiz cultural:

En el norte de la India , la historia del Diwali aparece en la epopeya hindú Ramayana , que narra el regreso triunfal del príncipe Rama a su reino de Ayodhya , junto con su esposa Sita y su hermano Lakshmana , tras catorce años de exilio. Durante ese tiempo, Rama venció al rey demonio Ravana , quien había secuestrado a Sita.

, la historia del aparece en la epopeya hindú , que narra el regreso triunfal del príncipe a su reino de , junto con su esposa y su hermano , tras catorce años de exilio. Durante ese tiempo, Rama venció al rey demonio , quien había secuestrado a Sita. En el sur de la India , la festividad conmemora la victoria del señor Krishna sobre el demonio Narakasura , y la liberación de miles de doncellas cautivas.

, la festividad conmemora la victoria del sobre el demonio , y la liberación de miles de doncellas cautivas. Para los jainistas , el Diwali marca el aniversario del nirvana (liberación espiritual) de Mahavira , el último de los grandes maestros del jainismo.

, el Diwali marca el aniversario del (liberación espiritual) de , el último de los grandes maestros del jainismo. En el sijismo, recuerda la liberación del sexto gurú, Guru Hargobind, de la prisión en el siglo XVII.

Qué significa Diwali

Diwali, o Deepawali, significa “una hilera de luces”. Es un festival celebrado por distintos grupos religiosos en la India que trasciende las fronteras de fe y simboliza el triunfo de la luz sobre la oscuridad y del bien sobre el mal, según American University.

Para festejar el Diwali las personas preparan dulces, se viste con ropa nueva, intercambia regalos y enciende fuegos artificiales (Instagram/@juliaglobaledu)

El festival dura cinco días. Las personas preparan dulces, se visten con ropa nueva, intercambian regalos y encienden fuegos artificiales. La tradición más importante consiste en encender pequeñas diyas, lámparas de aceite o faroles de papel al anochecer.

Cuándo se celebra Diwali en 2025

Este año, Diwali se celebrará el 20 de octubre. Durante el festejo, las personas encienden hileras de lámparas para simbolizar la victoria de la luz sobre la oscuridad y del conocimiento sobre la ignorancia. La festividad incluye reuniones, fuegos artificiales, comidas tradicionales y oraciones.

En California el feriado oficial por el Diwali entrará en vigor el 1 de enero de 2026 (Instagram/@myfavbagwalaofficial)

Las fechas del festival se basan en el calendario lunar hindú, que mide cada mes según el tiempo que tarda la Luna en orbitar la Tierra. El Diwali comienza justo antes de la llegada de la luna nueva entre los meses hindúes de asvina y kartika, que normalmente coinciden con octubre o noviembre del calendario gregoriano, detalló National Geographic.