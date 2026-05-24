Confirmado el feriado: los horarios de Walmart y Target para Memorial Day 2026 en Estados Unidos

Este lunes 25 de mayo de 2026, Estados Unidos celebrará el Memorial Day, fecha dedicada a homenajear a los miembros de las Fuerzas Armadas que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Durante este feriado federal, diversos establecimientos gubernamentales permanecerán cerrados. Sin embargo, empresas de atención al público como Walmart y Target funcionarán con otro esquema.

Walmart y Target en Memorial Day 2026: qué tiendas abren y cómo consultar horarios

El portal 10 Tampa Bay informó que todos los locales de la cadena de tiendas Walmart en EE.UU. funcionarán con normalidad este lunes a pesar del feriado. El horario habitual será de 6 a 23 hs (hora local).

Durante el Memorial Day, Walmart se mantendrá abierto desde las 6 hrs a las 23 hrs Tripadvisor

Por su parte, Finance Buzz señala que Target también recibirá a los clientes. Según su sitio oficial, el horario habitual es desde las 7 h hasta las 22 hs, aunque en algunas sucursales la apertura puede ser a las 8 hs y otras pueden cerrar a las 21 hs.

Durante el Memorial Day, las áreas internas de prestación de servicios en estos centros, como es el caso de la farmacia CVS, los centros de óptica y los mostradores de Starbucks, también estarán abiertos, aunque con la posibilidad de cierres con antelación al término de la jornada de la tienda principal.

Supermercados y comercios abiertos en EE.UU. durante Memorial Day 2026

Además de los establecimientos de gran escala, otros negocios de venta de víveres abrirán sus puertas este 25 de mayo. Algunas de las cadenas que abrirán en EE.UU.:

Aldi

Publix

Trader Joe’s

Whole Foods Market

Sprouts

Fresh Market

BJ’s Wholesale Club

Sam’s Club

En el caso de Aldi, se advierte que los locales podrían tener un horario reducido, por lo que es recomendable corroborar en su web oficial los horarios de cada sede para evitar inconvenientes.

En contraste con la tendencia del sector, la cadena Costco mantendrá cerrados todos sus almacenes en el país norteamericano durante la jornada del Día de los Caídos.

Esta decisión se alinea con la política de la empresa de otorgar descanso al personal en fechas relevantes.

Las cadenas de restaurantes como McDonald’s y Taco Bell atenderán de acuerdo con sus horarios habituales, aunque los puntos bajo la administración de franquicias independientes tienen la facultad de decidir sobre el cierre.

USPS, bancos y oficinas públicas: qué servicios cierran por Memorial Day 2026

El Memorial Day es un feriado federal en EE.UU. Por eso, las oficinas gubernamentales no esenciales y varias entidades públicas permanecerán cerradas. Las oficinas del gobierno que no prestan servicios esenciales, las escuelas y las universidades permanecerán cerradas este 25 de mayo.

En el área de las comunicaciones, el Servicio Postal de Estados Unidos ( USPS , por sus siglas en inglés) no realizará la entrega de correspondencia ni abrirá las sucursales.

( , por sus siglas en inglés) no realizará la entrega de correspondencia ni abrirá las sucursales. Empresas de transporte de paquetes como UPS y FedEx tampoco llevarán a cabo entregas bajo el esquema habitual, con la excepción de servicios críticos.

Servicios de mensajería como FedEx no operarán en EE.UU. durante el Memorial Day, salvo casos de emergencia Fedex

En el sector de las finanzas, la mayoría de sucursales de bancos no tendrán atención presencial por su vínculo con la Reserva Federal de Estados Unidos.

Los cajeros automáticos y los portales de banca en línea se mantendrán disponibles para los usuarios.