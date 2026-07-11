LA NACION

Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La ciudad de San José se ubica dentro del estado de California
Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de julio City of San José

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el sábado 11 de julio la temperatura rondará entre 59 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 7 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El sábado 11 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 12 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 13 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El martes 14 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El miércoles 15 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 16 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 17 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
LA NACION
Más leídas
  1. Las motos “ganadoras”: cada vez se venden más porque generan bajos costos y eluden más fácil el tránsito
    1

    Las motos “ganadoras”: cada vez se venden más porque generan bajos costos y eluden más fácil el tránsito

  2. Netanyahu reveló que hincha por la Argentina en el Mundial, pero no por Messi
    2

    Netanyahu reveló que hincha por la Argentina en el Mundial, pero no por Messi

  3. Un policía fue sorprendido por cuatro delincuentes y mató a uno de ellos
    3

    Un policía fue sorprendido por cuatro delincuentes en Moreno y mató a uno de ellos

  4. El rincón patagónico elegido entre los diez destinos más hospitalarios del mundo
    4

    El rincón patagónico elegido entre los 10 destinos más hospitalarios