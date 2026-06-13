Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de junio

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el sábado 13 de junio la temperatura rondará entre 60 y 98 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 9 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 1 a 9 mph, Suroeste

: 1 a 9 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El sábado 13 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 14 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 15 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 16 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 17 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 18 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

Juneteenth 19 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.