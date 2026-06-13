Elección especial en California: quiénes son los candidatos de la primaria del 16 de junio

El próximo 16 de junio se lleva a cabo la elección especial del Distrito Congresional 14 en California, que define los candidatos que compiten por el escaño vacante de Eric Swalwell en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En la lista oficial para las primarias, se incluyen los nombres de 11 postulantes, entre los que figuran políticos de los partidos Demócrata, Republicano y algunos independientes.

La elección especial del Distrito 14 de California tendrá 11 candidatos en la primaria

Luego de las primarias del 16 de julio, se realizarán las generales el 18 de agosto y allí se definirá quién ocupa el escaño que dejó vacante el demócrata Swalwell tras las acusaciones en su contra.

Las elecciones primarias en California para el Congreso de EE.UU. definirán a los candidatos para las generales del 18 de agosto Freepik

De acuerdo con la información de Ballotpedia, los candidatos anotados en las boletas para estos comicios son:

Alisha Cordes (demócrata)

(demócrata) Melissa Hernández (demócrata)

(demócrata) Rakhi Israni (demócrata)

(demócrata) Sheriene Ridenour (demócrata).

(demócrata). Jot Thiara (demócrata)

(demócrata) Aisha Wahab (demócrata)

(demócrata) Wendy Huang (republicano)

(republicano) Dena Maldonado (republicano)

(republicano) Tom Wong (republicano)

(republicano) Jack Wu (republicano)

(republicano) Victor Zeballos (independiente)

Qué dicen las encuestas sobre las elecciones especiales en California

A falta de pocos días para que se celebren los comicios, la última encuesta citada por The New York Times muestra una amplia ventaja para la demócrata Wahab. Patrocinado por Working Families Party, el sondeo colocó a la candidata con el 29% de intención de voto, seguida por Hernández (9%), Huang (9%), Maldonado (8%) e Israni (2%).

De esta manera, el sondeo presenta un panorama favorable para los demócratas, con una ventaja de 20 puntos porcentuales para Wahab.

Por qué California tarda tanto en contar los votos en las elecciones

Dado que en California se utiliza el sistema top-two primary para estos comicios, los dos candidatos con más votos pasarán a las elecciones generales, sin importar a qué partido representen. Si la tendencia se mantiene, en agosto podrían enfrentarse dos demócratas, por lo que el escaño de Swalwell quedaría nuevamente en poder del partido.

Por qué se realizan elecciones especiales en California

Los comicios del próximo martes 16 de junio surgen luego de que Swalwell renunció a su banca en el Congreso. El congresista llevaba adelante su campaña para el cargo de gobernador, respaldado por Gavin Newsom, pero debió retirarse tras denuncias de conducta sexual inapropiada.

La elección busca el sucesor que ocupará el escaño que dejó vacante el demócrata Eric Swalwell Facebook Eric Swalwell - Facebook Eric Swalwell

De acuerdo con una investigación publicada por CNN el 10 de abril, cuatro mujeres acusaron a Swalwell de distintos comportamientos de índole sexual inapropiados. La denuncia más contundente proviene de una exintegrante de su equipo, quien relató en una entrevista que el presunto hecho ocurrió en 2024, cuando ya no trabajaba para él.

Según su testimonio, se encontraba alcoholizada cuando ocurrió un contacto sexual sin consentimiento. La misma denunciante también relató un episodio anterior, ocurrido en 2019, cuando aún formaba parte del equipo de Swalwell.

La investigación de CNN también encontró un patrón de comportamientos del excandidato a gobernador que fueron denunciados, entre los que se encuentran: