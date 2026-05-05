LA NACION

Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de mayo
Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de mayo Myriam Thyes - Own work, CC BY-SA 3.0

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el martes 5 de mayo la temperatura rondará entre 54 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento

  • Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 6%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El martes 5 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: lluvia probable. Probabilidad de precipitación: 72%.

El miércoles 6 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El jueves 7 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 8 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 9 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 10 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 11 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
Más leídas
  1. Cuánto cobran los miembros de las Fuerzas Armadas en mayo
    1

    Cuánto cobran los miembros de las Fuerzas Armadas en mayo de 2026, tras el aumento oficial

  2. Un misterioso cráter en llamas que fascina al mundo se apaga e inquieta a los científicos
    2

    La “Puerta del Infierno” se está apagando: puede que no sea una buena noticia

  3. El principal indicador del malestar social sigue empeorando
    3

    El “puchito” que le sobra a las familias luego de pagar luz, gas y agua no encuentra piso

  4. Cómo quedan los salarios de abril a julio y cómo se incorpora el bono que se pagó hasta marzo
    4

    Servicio doméstico: cómo quedan los salarios de abril a julio y cómo se incorpora el bono pagado hasta marzo