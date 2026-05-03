Dónde entregan comida fresca gratis en California durante la primera semana de mayo 2026
Los bancos de alimentos incluyen una combinación estratégica de productos frescos y proteínas
La entrega de comida gratis continuará durante la primera semana de mayo en distintos puntos de California, con operativos organizados por bancos de alimentos regionales, iglesias, escuelas y centros comunitarios que buscan asistir a familias, adultos mayores y personas con ingresos limitados.
Mapa de puntos con alimentos gratuitos en California
Los cronogramas del Central California Food Bank y FIND Food Bank indican cuáles serán las entregas programadas para la primera semana de mayo.
Viernes 1° de mayo
- Indio: FIND Food Bank (83775 Citrus Ave), de 7 a 8.30 hs.
- Fresno: Butler Mennonite Brethren Church, de 9 a 11 hs.
- Fresno: Centro Familia de Adoración, de 9 a 11 hs.
- Dinuba: Dinuba Hispanic SDA Church, de 9 a 11 hs.
- Parlier: EOC - Parlier - At City Heritage Park, de 9 a 11 hs.
- Porterville: Altruistic United Humanity Association (AUHA), de 10 a 12 hs.
- Chowchilla: Shepherds Temple, de 10 a 12 hs.
- Tollhouse: Cancel-Cold Springs Rancheria, de 10.30 a 12.30 hs.
- Ivanhoe: First Southern Baptist Church of Ivanhoe, de 10.30 a 12.30 hs.
- Lemoore: Casa de Dios Agua De Vida, de 14 a 16 hs.
- Avenal: Casa De Dios Christian Fellowship, de 14 a 16 hs.
- Porterville: Centro Familiar Cosecha Abundante, de 15 a 17 hs.
- Fresno: Harmony Korean Church, de 15.30 a 16.30 hs.
Sábado 2 de mayo
- Indio: Shadow Hills High School (39225 Jefferson St.), de 8 a 10 hs.
- Cathedral City: Agua Caliente Elementary (30800 San Luis Rey), de 9 a 10 hs.
- Tulare: Brooks Chapel, de 9 a 11 hs.
- Hanford: Glad Tidings Church of Hanford, de 9 a 11 hs.
- Clovis: Holy Ground Family Fellowship - Neighborhood Market & USDA Food Distribution, de 9 a 11 hs.
- Pinehurst: Central Sierra Chamber, de 9.30 a 12 hs.
- Fresno: Hope Worldwide-Central Valley, de 10 a 12 hs.
- Caruthers: Caruthers Seven Day Adventist Church, de 15 a 17 hs.
Lunes 4 de mayo
- Thermal: Coachella Valley High School (83800 Airport Blvd), de 11 a 12 hs.
- Hanford: Mustard Seed, de 9.30 a 12.30 hs.
- Tulare: Call To Glory Ministries, de 10 a 13 hs.
- Lemoore: South Valley Community Church-MP, de 10 a 12 hs.
- Fresno: United Christian Church, de 10 a 12 hs.
- Huron: Westside Family Services, de 10 a 13 hs.
- Lindsay: Lindsay SDA, de 10.30 a 12.30 hs.
- Fresno: Our Saviour’s Lutheran, de 13 a 15 hs.
Martes 5 de mayo
- Joshua Tree: Copper Mountain College (6162 Rotary Way Bell), de 9 a 10 hs.
- Orange Cova: Iglesia Bueno Pastor, de 8 a 11 hs.
- Mendota: EOC Mendota, de 9 a 11 hs.
- Raymond: Footman Park-Raymond Community Association, de 9 a 12 hs.
- Clovis: The Salvation Army, de 9 a 12 hs.
- Tranquility: St. Paul’s Catholic Church, de 10.30 a 12.30 hs.
- Dinuba: Ministerio Evangelístico Apostólico, de 11 a 14 hs.
- Visalia: Stone Corral Elementary, de 14 a 16 hs.
- Woodlake: Woodlake Food Pantry, de 15 a 17 hs.
Miércoles 6 de mayo
- Fowler: Fowler Baptist Church, de 7.30 a 9.30 hs.
- Fresno: Fresno Spanish Seventh Day Adventist, de 9 a 11.30 hs.
- Kings County: Commission on Aging, de 9 a 11.30 hs.
- Visalia: Church of God, de 9 a 11 hs.
- Firebaugh: Firebaugh-MP, de 10 a 13 hs.
- San Joaquín: Veterans Hall, de 10 a 12 hs.
- Fresno: Fresno United, de 14 a 16 hs.
- Springville: Springville Ranch ADHC, de 14 a 16 hs.
- Fresno: Masjid Al Aqabah, de 15 a 17 hs.
Jueves 7 de mayo
- Palm Springs: Palm Springs Convention Center (277 N Avenida Caballeros), de 16 a 17.30 hs.
- Firebaugh: 1653 13th St, Firebaugh, de 9 a 12 hs.
- Fresno: Saint Rest Community Church, de 9 a 11 hs.
- Armona: Armona Mobile Pantry, de 10 a 12 hs.
- Fresno: Clovis Community College, de 10 a 12 hs.
- Hanford: Episcopal Church of the Savior, de 10 a 12 hs.
- Visalia: Community Church of Christ, de 10 a 12 hs.
- Poplar: Central Valley Empowerment Alliance-NM, de 12 a 14 hs.
- Fresno: West Fresno Family Resource Center-NM, de 12.30 a 14.30 hs.
- Fresno: Clovis Hills Community Church (Tulare Street), de 14 a 16 hs.
- Coalinga: Pleasant Valley Church, de 17 a 19 hs.
Viernes 8 de mayo
- Thermal: Oasis Elementary (88175 74th Ave), de 16 a 18 hs.
- Fresno: Immanuel Lutheran Church, de 9 a 11 hs.
- Clovis: Buchanan High School, de 9.30 a 11.30 hs.
- Fresno: Feed My Sheep, de 10 a 13 hs.
- Avenal: Valley Voices, de 14 a 16 hs.
- Orosi: Celebration Nation, de 15 a 17 hs.
- Fresno: Harmony Hope Chest, de 16 a 18 hs.
Sábado 9 de mayo
- Indian Wells: Wellspring Church (44175 Washington St.), de 7 a 9 hs.
- Anza: Anza Electric Co-Op (58470 CA-371), de 9 a 11 hs.
- Fresno: Life Free Will, de 7 a 9 hs.
- Auberry: Sierra Lutheran Church, de 8 a 10 hs.
- Fresno: ACTS Foundation, de 8.30 a 10 hs.
- Clovis: Faith Community Church, de 8.30 a 10.30 hs.
- Fresno: Mennonite Community Church, de 9 a 11 hs.
- Fresno: New Life Baptist Church, de 10 a 12 hs.
Cuáles son los alimentos gratuitos y qué se necesita para solicitarlos en California
La oferta de alimentos es variada y abarca desde productos frescos (frutas, vegetales, lácteos, carnes y huevos) hasta artículos no perecederos como pastas, legumbres, arroz, cereales y conservas. Según la disponibilidad de cada operativo, la entrega también puede incluir platos preparados o congelados.
Aunque estas jornadas suelen estar abiertas al público general, es posible que las entidades soliciten ciertos datos como:
- Documento de identidad
- Prueba de residencia
- Datos básicos sobre la composición de la familia
La puntualidad es clave para recibir alimentos gratis en California
Tanto el Central California Food Bank como FIND Food Bank enfatizan la importancia de la puntualidad, ya que las entregas concluyen una vez que se agotan las existencias.
Particularmente, FIND Food Bank permite la formación de filas solo una hora antes del inicio oficial. En ese sentido, la organización insta a las personas a no llegar más temprano para asegurar el orden en el lugar.
