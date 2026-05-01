Licencia AB 60 en California: qué datos de migrantes podrían circular a nivel nacional con la nueva regla del DMV

California avanza en un esquema para incorporar los registros de licencias de conducir a una plataforma de alcance nacional, lo que podría dejar datos de migrantes en manos de autoridades federales. La iniciativa que impulsará el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) puede comprometer a extranjeros con un permiso AB 60.

Qué datos de licencias de California podrían compartirse a nivel nacional

El plan contempla que el DMV remita información de los conductores de California a un sistema administrado por la Asociación Americana de Administradores de Vehículos Motorizados (Aamva, por sus siglas en inglés), una entidad que reúne datos de distintos estados. A esa base tienen acceso agencias federales, incluido el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

California compartirá datos de licencia de conducir de migrantes en un sistema al que tendrá acceso el DHS 123RF

Según lo retomado por Cal Matters, el sistema prevé el envío de información básica de identificación de cada conductor, utilizada para validar identidad en distintos estados. También incluirá el número de Seguro Social asociado a cada registro.

En los casos en que una persona no posea ese número, el sistema completa el campo con un código estándar. Ese valor funciona como marcador dentro de la base de datos para cumplir con los requisitos técnicos del sistema.

Además, la plataforma permite detectar si un mismo individuo tiene licencias emitidas en más de un estado. Este control se realiza a través de herramientas de verificación entre jurisdicciones integradas en el sistema nacional.

Funcionarios estatales indicaron que el cumplimiento de estos lineamientos es necesario para evitar restricciones en el uso de licencias emitidas en California dentro de instalaciones federales. El tema fue abordado en reuniones entre el DMV y autoridades del gobierno estatal.

California planea compartir información personal de los conductores con una base de datos nacional para cumplir con las normativas federales de la Ley Real ID Facebook California Department of Motor Vehicles - Facebook California Department of Motor Vehicles

Preocupaciones por el impacto en titulares de licencias AB 60

Organizaciones que trabajan con comunidades migrantes señalaron que la circulación de estos datos podría afectar a quienes obtuvieron licencias bajo la ley AB 60. Esa normativa permite conducir en California sin acreditar estatus migratorio.

“Una vez que estos datos se suben a Aamva, escapan al control de California, independientemente de lo que el estado quiera o de las protestas que podamos realizar”, señaló a Cal Matters Ed Hasbrouck, del grupo de defensa de las libertades civiles The Identity Project de San Francisco. Esto incluiría eventuales solicitudes de acceso por parte de organismos federales.

Uno de los puntos señalados fue el uso del código asignado a quienes no cuentan con número de Seguro Social. Según estas entidades, ese identificador podría ser utilizado para inferir la situación migratoria de una persona.

Alcances y límites de la licencia AB 60 en California

La licencia AB 60 permite a residentes sin estatus legal conducir dentro del Estado Dorado. Su implementación facilitó el acceso a permisos de manejo a personas que no podían acreditar situación migratoria regular.

El documento también habilita la contratación de seguros de automóvil y exige la aprobación de exámenes teóricos y prácticos. Estas condiciones forman parte de los requisitos generales para conducir en California.

Sin embargo, la licencia presenta restricciones:

No es válida como identificación federal .

como . No permite abordar vuelos comerciales bajo la normativa Real ID.

comerciales bajo la normativa Real ID. No otorga derechos vinculados al empleo o al voto.

El sistema en EE.UU. que permite abordar vuelos a quienes no tienen Real ID

El financiamiento que pidió el DMV de California para implementar el cambio

Para comenzar a aplicar el sistema, el DMV solicitó una asignación presupuestaria de US$55 millones. Estos fondos cubrirían la adaptación tecnológica y la transferencia de datos al sistema nacional.

Además, podría requerirse una modificación normativa. La legislación vigente limita el uso de ciertos datos, como el número de Seguro Social, a fines específicos como cuestiones fiscales o manutención.

El proceso depende de la aprobación legislativa, donde ya surgieron cuestionamientos sobre el alcance del proyecto y sus implicancias legales. Frente a este escenario, algunos sectores propusieron no adherir al sistema federal de la Real ID y argumentaron que existen opciones para validar la identidad en vuelos, como el uso de pasaportes.