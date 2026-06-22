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Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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La ciudad de San José se ubica dentro del estado de California
Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de junio City of San José

El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el lunes 22 de junio la temperatura rondará entre 62 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Diego

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Diego, California

El lunes 22 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 23 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 24 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El jueves 25 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 26 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 27 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 28 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
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